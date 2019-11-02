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CHP'li Tanal 'pes' dedirtti! Tek derdi levrek fiyatı

Türkiye, Fırat'ın doğusundan Akdeniz'e kadar beka mücadelesi verirken, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın derdi levrek fiyatı. Meclis lokantasındaki deniz levreğini pahalı bulan Tanal, isyan bayrağı çekti. Tanal'ın levrek isyanı takipçilerini ve partilileri şaşırttı. CHP'lilerin 'Başka derdin mi yok, sana bunun için mi oy verdik' sözleriyle eleştiri yağmuruna tuttuğu Tanal, yoğun tepkiler üzerine 'Kendim için değil, halkım için' bahanesine sarıldı.

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Türkiye, terörle mücadele başta olmak üzere birçok konuda beka mücadelesi verirken, CHP’li vekil Tanal’ın en büyük derdi TBMM lokantasındaki levrek fiyatı oldu. Balığın fiyatını pahalı bulan Tanal’a tepki yağdı.
 
Türkiye, bir yandan içeride ve dışarıda terör örgütlerine karşı mücadeleyi sürdürürken, bir yandan da Doğu Akdeniz’deki enerji yağmasına karşı koyarak haklarını tavizsiz şekilde savunuyor. Türkiye’nin bu alanlarda uyguladığı haklı politikalar, Batılı ülkeler başta olmak üzere birçok kesimi rahatsız ediyor. Muhalefet partileri ise söz konusu beka mücadelelerine destek vermek yerine, köstek olmak için ellerinden gelen çabayı gösteriyor. 
 
BALIK FİYATINA TAKTI 
 
Bu sıcak gündem içinde CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, ‘bu kadar da olmaz’ dedirtecek bir açıklama yaptı. Güneş'in haberine göre Tanal, ülkenin kritik bir süreçten geçtiği bu dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında levreğin fiyatına taktı. Milletvekillerine hizmet veren lokantasındaki piyasaya göre oldukça mütevazı olan fiyatlar, Tanal’ı memnun etmedi. Tanal, balık fiyatlarına sosyal medyadan tepki gösterdi.   
 
EKMEK ÜCRETİ DE KIZDIRDI 
 
Mahmut Tanal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kızılay’ın göbeğinde balık restoranında deniz levreğinin porsiyonu 37.5 TL. Yanında ayrıca salatası, ekmeği vs. veriliyor” dedi. Tanal, devamında şunu söyledi: “TBMM Üyeler Lokantası’nda ise deniz levreğinin porsiyonu 48 TL. Salataya, ekmeğe ayrı ücret alınıyor. Demek ki ‘Meclis’te her şey ucuz’ değilmiş.” 
 
HALK İÇİN GÜNDEME GETİRMİŞ 
 
​CHP’li vekilin levrek isyanı takipçilerini ve partilileri şaşırttı. Bazı kullanıcılar da açıklamayla alay etti. CHP'lilerin “Başka derdin mi yok, sana bunun için mi oy verdik” sözleriyle eleştiri yağmuruna tuttuğu Tanal, yoğun tepkiler üzerine ‘Kendim için değil, halkım için’ bahanesine sarıldı. Meclis'e gelen ziyaretçileri düşündüğünü ileri sürdü. 
 
‘SOFRADAN AÇ KALKIYORLAR’ 
 
Daha önce de İP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Meclis yemeklerini eleştirip “Eskiden Meclis’te yemek için konuklarımızdan sıkça talepte bulunanlar olurdu. Şimdi Meclis lokantasına gelen dostlarımız da bizler gibi, sunulan yemekleri yiyemeden aç kalkıyorlar sofradan. Kötü bile değil artık Meclis’te çıkan yemekler, tek kelimeyle berbat” demişti. Türkkan’ın bu mesajına da tepki yağmıştı.

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