CHP'li Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Vatandaşlardan tepki yağdı

CHP Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Tanal, Şanlıurfa Pazaryeri'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında limonla şov yapan Tanal, soğanın kilo fiyatı üzerinden provokasyona girişti.

LİMONLU ŞOV KARŞILIK BULMADI

Tanal, elindeki limonu sıkarken, vatandaşlara AK Parti'ye oy vermeme çağrısı yaptı. Soğanın 25 kilo olduğunu söyleyen Tanal, "Çoluk çocuğunuzun geleceği için AK Parti'ye oy vermeyin." dedi.

"DAVAMIZI SATMAYIZ BİZ"

Limon ve soğan üzerinden provokasyon yapan Tanal'a vatandaşları tepkisi ise çok net oldu. Limonlu şova geçit vermeyen bölge halkı, "Bir limona, bir soğana ülkemizi mi satacağız? Davamızı satmayız biz." sözleri ile Tanal'a tepki gösterdi.

APAR TOPAR BÖLGEDEN AYRILDI

Bölgede beklediği karşılığı bulamayan Tanal, apar topar alandan ayrılmak zorunda kaldı.