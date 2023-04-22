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  • CHP'li Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Vatandaşlardan tepki yağdı
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CHP'li Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Vatandaşlardan tepki yağdı

Şanlıurfa'da limon ve soğan üzerinden provokasyona kalkışan CHP Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Tanal, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Soğan üzerinden algı oluşturmaya çalışan CHP'li Tanal, vatandaşlardan AK Parti'ye oy verilmemelerini istedi. Bunun üzerine tepki gösteren vatandaşlar, 'Bir limona, bir soğana ülkemizi mi satacağız? Davamızı satmayız biz.' dedi.

22 Nisan 2023 Cumartesi 21:37 - Güncelleme:
CHP'li Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Vatandaşlardan tepki yağdı
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CHP Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Tanal, Şanlıurfa Pazaryeri'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında limonla şov yapan Tanal, soğanın kilo fiyatı üzerinden provokasyona girişti.

LİMONLU ŞOV KARŞILIK BULMADI

Tanal, elindeki limonu sıkarken, vatandaşlara AK Parti'ye oy vermeme çağrısı yaptı. Soğanın 25 kilo olduğunu söyleyen Tanal, "Çoluk çocuğunuzun geleceği için AK Parti'ye oy vermeyin." dedi.

"DAVAMIZI SATMAYIZ BİZ"

Limon ve soğan üzerinden provokasyon yapan Tanal'a vatandaşları tepkisi ise çok net oldu. Limonlu şova geçit vermeyen bölge halkı, "Bir limona, bir soğana ülkemizi mi satacağız? Davamızı satmayız biz." sözleri ile Tanal'a tepki gösterdi.

APAR TOPAR BÖLGEDEN AYRILDI

Bölgede beklediği karşılığı bulamayan Tanal, apar topar alandan ayrılmak zorunda kaldı.

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