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  • CHP'li Tanal'dan 'koltuk kavgası' itirafı! ''Keşke bu mücadeleyi seçim dönemi gösterselerdi''
Güncel

CHP'li Tanal'dan 'koltuk kavgası' itirafı! ''Keşke bu mücadeleyi seçim dönemi gösterselerdi''

CHP'li Mahmut Tanal, partisinde koltuk kavgası yaşandığını ifade ederek, 'Bu neyin değişimi? 'Siz kalkın ben oturayım' değişim bu mu? Şu an CHP içerisinde olan bu. Keşke bu mücadeleyi seçim döneminde tüm arkadaşlar gösterseydiler.' dedi.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 12:29 - Güncelleme:
CHP'li Tanal'dan 'koltuk kavgası' itirafı! ''Keşke bu mücadeleyi seçim dönemi gösterselerdi''
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CHP Ümraniye İlçe Kongresi'ne katılan Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, partisindeki değişim tartışmalarıyla ilgili konuştu.

'KEŞKE BU MÜCADELEYİ SEÇİM DÖNEMİNDE TÜM ARKADAŞLAR GÖSTERSEYDİLER'

CHP'de koltuk kavgası yaşandığını belirten Tanal, "Bu neyin değişimi? 'Siz kalkın ben oturayım' değişim bu mu? Şu an CHP içerisinde olan bu. Ben geleyim ama ben de yedi dönemdir orada oturuyorum zaten, ne fark ediyor? Bana Allah'ın bir kulu desin ne fark ediyor. Koltuk kavgası var. Siyaseti geçim haline getirenlerle Türkiye ile ilgili hayalleri olanların kavgası var. Keşke bu mücadeleyi seçim döneminde tüm arkadaşlar gösterseydiler." ifadelerini kullandı.

DELEGEDEN 'SEN KAÇ DÖNEM VEKİLLİK YAPTIN' TEPKİSİ

Salonda bulunan bir delege "Sen kaç dönem milletvekilliği yaptın" diyerek Tanal'a tepki gösterdi.

Tanal ise kendisinin ön seçimle geldiğini belirterek "Sandığı getirin koyun ortaya. Bana öyle ezbere konuşma" cevabını verdi.

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