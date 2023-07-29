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  • CHP'li Tanal'dan skandal hareket: Jandarma personelini 'eşkıya' diyerek kovaladı
Güncel

CHP'li Tanal'dan skandal hareket: Jandarma personelini 'eşkıya' diyerek kovaladı

Akbelen Ormanları'nda yapılan termik santral için ağaçların katledildiğine ilişkin algı operasyonu başlatan CHP'lilerin provokasyonları sürüyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bölgede GBT (Genel bilgi toplama) ve kimlik kontrolü yapan jandarma personeliyle tartıştı. Jandarmanın elindeki belgeyi almaya çalışan ve 'Fişleme yapamazsınız' diyen Tanal, bu talebi reddedilince 'eşkıya' diyerek personeli kovaladı.

29 Temmuz 2023 Cumartesi 22:57 - Güncelleme:
CHP'li Tanal'dan skandal hareket: Jandarma personelini 'eşkıya' diyerek kovaladı
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CHP'nin Akbelen Ormanları'ndaki provokasyonları devam ediyor. En son olarak CHP' Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bölgede kimlik kontrolü yapan jandarma personeliyle tartıştı.

"FİŞLEME YAPAMAZSINIZ" İFTİRASI

Jandarma astsubayının, "İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?" sözlerine öfkelenen Tanal, "Fişleme yapamazsınız bana kararı gösterin" diyerek jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalıştı.

JANDARMAYI KOVALADI

Jandarmanın elindeki belgeyi almaya çalışan Tanal, bölgeden uzaklaşan personeli 'eşkıya' olarak niteledi ve kovalayarak yakalamaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

  • Mahmut Tanal
  • Akbelen

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