CHP'li Tanal'dan skandal hareket: Jandarma personelini 'eşkıya' diyerek kovaladı

CHP'nin Akbelen Ormanları'ndaki provokasyonları devam ediyor. En son olarak CHP' Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bölgede kimlik kontrolü yapan jandarma personeliyle tartıştı.

Jandarma astsubayının, "İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?" sözlerine öfkelenen Tanal, "Fişleme yapamazsınız bana kararı gösterin" diyerek jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalıştı.

JANDARMAYI KOVALADI



Jandarmanın elindeki belgeyi almaya çalışan Tanal, bölgeden uzaklaşan personeli 'eşkıya' olarak niteledi ve kovalayarak yakalamaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.