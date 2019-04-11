CHP'li Tanju Özcan'a tepki gösteren AK Partili başkanlardan Suriyelilere açık davet
Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan’ın, ‘Bolu yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere nakdi yardım yapılmaması’ talimatı üzerine sert tepki gösteren AK Parti’li başkanlar Suriyelilere davet gönderdi.
Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan’ın, ‘Bolu yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere nakdi yardım yapılmaması’ talimatı üzerine sert tepki gösteren AK Parti’li başkanlar Suriyelilere davet gönderdi.
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: “Bolu’daki Suriyelileri Ağrı’ya bekliyorum. Biz ekmeğimizi bölüşürüz. Kur'an’ı öpmek yetmez içinde yazanlara da uymak gerekir...”
ENSAR'A GELİN
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: “Bolu’da iki dilim ekmeğine göz dikilen kardeşlerimizi Ağrı’ya gitmeden önce ensar şehrimiz Nevşehir’e davet ediyorum.”
Yeni açıklama yapan Özcan ise “Tekrarlıyorum, Bolu’da Suriyelilere tek kuruş yardım yapılmayacaktır" dedi.
(AKŞAM)
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