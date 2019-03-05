13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3855
  • 6,1027
  • 222.512
  • 104.152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

CHP'li Taş, SP'nin kanalında eşcinsellik propagandası yaptı

Saadet Partisi, Merhum Erbakan Hoca'nın kurduğu TV5 kanalına CHP'li Alper Taş'ı çıkardı. Terörist sevici Taş'ın TV5'teki eşcinsellik propagandasına tepki yağdı.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Teröristbaşı Öcalan'ın posteri önünde konuşarak skandala imza atan CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş'ın LGBT ile ilgili açıklaması Saadet Partisi kanalı TV5'i karıştırdı.
 
TV5'te konuk olduğu Gündemdekiler programında, seçim yarışını kazanması halinde LGBT meclisi kuracağını açıklayan Taş'a tepki yağdı.
 
Kanal, çığ gibi büyüyüen tepkilerin ardından programın moderatörü Çağlar Cilara'nın işine son verdi.
 
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
 
İşine son verilmesini Twitter hesabından duyuran Cilara, programda konuşulanları savunmaya devam etti. 
 

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu çıkışı

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu çıkışı

Bakan müjdeyi verdi! O kapı açılıyor

Bakan müjdeyi verdi! O kapı açılıyor

Sınırda büyük gerilim! Savaş uçağı İHA'yı vurdu

Sınırda büyük gerilim! Savaş uçağı İHA'yı vurdu

Çatışmanın merkezi Keşmir'e mi kayıyor?

Çatışmanın merkezi Keşmir'e mi kayıyor?

Başkan Erdoğan, Kasımpaşa'da sosyal konut müjdesi verdi

Başkan Erdoğan, Kasımpaşa'da sosyal konut müjdesi verdi

Erbakan'ın kurduğu kanalda eşcinsellik propagandası

Erbakan'ın kurduğu kanalda eşcinsellik propagandası

Suud troller İçişleri Bakanı Soylu'yu hedef aldı

Suud troller İçişleri Bakanı Soylu'yu hedef aldı

Darbeci Semih Terzi'nin eşini kovan katip yeni işinde

Darbeci Semih Terzi'nin eşini kovan katip yeni işinde
 

POPÜLER HABERLER

Robot sunucu işbaşı yaptı

Robot sunucu işbaşı yaptı

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Reuters dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu

Reuters dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA