CHP'li Taş, SP'nin kanalında eşcinsellik propagandası yaptı
Saadet Partisi, Merhum Erbakan Hoca'nın kurduğu TV5 kanalına CHP'li Alper Taş'ı çıkardı. Terörist sevici Taş'ın TV5'teki eşcinsellik propagandasına tepki yağdı.
- star.com.tr
Teröristbaşı Öcalan'ın posteri önünde konuşarak skandala imza atan CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş'ın LGBT ile ilgili açıklaması Saadet Partisi kanalı TV5'i karıştırdı.
TV5'te konuk olduğu Gündemdekiler programında, seçim yarışını kazanması halinde LGBT meclisi kuracağını açıklayan Taş'a tepki yağdı.
Kanal, çığ gibi büyüyüen tepkilerin ardından programın moderatörü Çağlar Cilara'nın işine son verdi.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
İşine son verilmesini Twitter hesabından duyuran Cilara, programda konuşulanları savunmaya devam etti.
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