CHP'li Tuncay ve HDP'li Doğan ittifak pazarlığındayken görüntülendi

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yle yerel seçim ittifakı pazarlığı görevini üstlenen Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP’den ayrılıp HDP’ye geçen Celal Doğan’la Taksim’deki Ceylan Intercontinental Otel’de bir araya geldi. Geçtiğimiz cuma akşamı otelin teras katındaki restoranda buluşan ikili ellerinde notlarla yoğun bir pazarlık trafiğinde görüntülendi. Celal Doğan’ın sık sık telefonla konuştuğu, Tuncay Özkan’ın ise notlar aldığı görüldü.

TERAS KATINDA BULUŞMA

Tuncay Özkan’la CHP’den ayrılıp HDP saflarına katılarak 7 Haziran 2015 seçimlerinde milletvekili seçilen Celal Doğan Taksim’deki Ceylan Intercontinental Otel’de bir araya geldi. Geçtiğimiz cuma akşamı otelin teras katındaki lüks restoranda buluşan ikili, CHP’yle HDP arasında yerel seçimlerle ilgili ittifak pazarlıklarını konuştu.

NOT VE TELEFON TRAFİĞİ

Tuncay Özkan’la bir dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Celal Doğan’ın yaklaşık 2 saat kaldıkları restoranda yoğun mesai harcadığı görüldü. Celal Doğan’ın sürekli telefonla konuştuğu, karşı taraftan gelen bilgileri Tuncay Özkan’a ilettiği belirlendi. Tuncay Özkan’ın da kucağındaki not kâğıtlarına sürekli notlar aldığı dikkati çekti.

Akşam, 28 Haziran 2017’de “Özkan HDP için gün sayıor’ başlığıyla duyurduğu haberde CHP Genel Başkan Yardımcısı’nın terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı partiye yaklaştığını, ittifak için köprü görevi göreceğini okuyucularına duyurmuştu. O dönem AKŞAM’ın haberine sert tepki gösterip çılgına dönen ve türlü hakaretler yağdıran Tuncay Özkan pazarlık halinde görüntülendi.

AKŞAM, 5 Eylül 2018’de “CHP - HDP ile gizli anlaşma yapacak” başlığıyla ittifak anlaşmasının detaylarını gündeme getirmişti. Buna göre CHP’ye AK Parti ile başa baş gittiği illerde HDP’liler oy verecek, CHP ise Doğu ve Güneydoğu’da HDP’ye çalışacaktı.

(Akşam)