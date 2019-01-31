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CHP'li üye, Mevlüt Uysal'a dert yandı: İlçeyi Hasan Akgün'den kurtarın

CHP üyesi olduğunu söyleyen bir vatandaş Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'a dert yandı. Vatandaş 'CHP üyesi olmama rağmen Hasan Akgün'den bu ilçe kurtarılmalı' dedi.

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CHP'li vatandaş, Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'a dert yandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
 
Büyükçekmece'yi mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bire bir iletişim kuran Başkan Uysal, vatandaşın dertlerini dinledi.
 
CHP'Lİ VATANDAŞ CHP'DEN RAHATSIZ
 
Uysal, Pınartepe Mahallesi'nde bir kıraathaneye uğradı. Mahalle sakinleriyle çay içip muhabbet eden Başkan Uysal'a, vatandaşlar sorunlarını anlattı. Ulaşım, imar, alt ve üst yapı çalışmaları gibi birçok konunun ele alındığı sohbette CHP üyesi olduğunu söyleyen bir vatandaşın sözleri dikkat çekti. "CHP üyesi olmama rağmen Hasan Akgün'den bu ilçe kurtarılmalı" diyen vatandaş, Başkan Uysal'a dert yandı.
 
Bu konuda çok fazla konuşarak polemiğe neden olmak istemediğini söyleyen Başkan Uysal, "AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Büyükçekmece'ye neden gönderdi? sorusunun cevabı tam da burada yatıyor." diyerek kendisine destek veren vatandaşa teşekkür etti.

Türkçenin ilk matbu eseri: Vankulu Lügati - Tarihte bugün 31 Ocak 1729

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