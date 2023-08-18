CHP'li vekil İmamoğlu ve Özel'le dalga geçti! ''Çizmeye hazırım!''

CHP, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değişim kriziyle sarsıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı tüm hamlelere rağmen geri adım atmak zorunda kaldı. Genel başkanlık için gizli darbe toplantıları bile yapan İmamoğlu, "Kendimi İstanbul'a mühürledim" diyerek bir kez daha rotayı İBB'ye çevirdi.

Ardından "Ne görev verilirse yaparım" diyerek genel başkanlık makamına göz kırpan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e çağrı yaptı. "CHP'nin tarihini bilen geçmişi temiz evlatlar var" diyerek açık açık Özel'e destek açıklaması yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkan adaylığı kararını destekleyen Özgür Özel ise, "2023 seçimini kaybettik ama İstanbul'u kaybedersek yenilgi tescillenerek" diyerek muhalefetteki yerel seçim paniğini vurguladı.

"BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUM"

İmamoğlu'nun kendisine yönelik "CHP'nin tarihi bilen evlatları var" sözlerini de değerlendiren Özgür Özel, "Büyük memnuniyet duyuyorum Genel Başkanlık noktasında sorumluluk üstlenebileceğimi size söylemiştim. Adımızın geçtiği bir süreçteyiz. Henüz adaylığımı açıklamadım. Ama en çok ismi geçenlerden biri olarak başkanın cevabını nezaketli buluyorum" ifadesini kullandı.

"ORTAK HAYALİMİZ VAR"

Adaylığını ilerleyen günlerde açıklayacağını belirten Özgür Özel, İmamoğlu gibi 'yolculuk' vurgusu da yaptı.

İmamoğlu ile birlikte hareket ettiğine yönelik yorumları da değerlendiren Özel, "İmamoğlu ile benzer kaygı ve umutlarımız var. Ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum. Günü geldiğinde iki kişiden birinin oyunu alacağım" çıkışı yaptı.

ÖZEL VE İMAMOĞLU İLE ALAY ETTİ: ÇİZMEYE HAZIRIM!

Özgür Özel ve İmamoğlu'nun açıklamaları sonrası Twitter'da yapılan bir paylaşımı alıntılayan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ikilinin hayalleri ile açık açık alay etti.

Murat Emir, "Hayallerine çok yakınlar... 25 yılda onbinlerce lazer ile göz çizme tedavisi uyguladım. İstedikleri anda her iki yol arkadaşıma da lazer yapmaya hazırım" dedi.