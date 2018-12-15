Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

CHP'li vekil Keven şehit babasına küfretti

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, basın açıklamasına tepki gösteren şehit babasına küfür etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Ankara Keçiören'de bir okulun önünde 2019 yılı eğitim bütçesine ilişkin açıklamada bulunuyordu. O sırada bir şehit babası, okul siyaset yeri değil diyerek milletvekillerine tepki gösterdi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ise basın açıklamasına tepki gösteren şehit babasına küfür etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Payitaht Abdulhamid´de geceye damga vuran sahne

Payitaht Abdulhamid´de geceye damga vuran sahne

Süs tavukları şampiyonluk için podyumda

Süs tavukları şampiyonluk için podyumda

Keçiboynuzunun ilk kez duyacağınız faydaları

Keçiboynuzunun ilk kez duyacağınız faydaları

Bayburt'ta heyecanlandıran keşif

Bayburt'ta heyecanlandıran keşif

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA