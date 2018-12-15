CHP'li vekil Keven şehit babasına küfretti
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, basın açıklamasına tepki gösteren şehit babasına küfür etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Ankara Keçiören'de bir okulun önünde 2019 yılı eğitim bütçesine ilişkin açıklamada bulunuyordu. O sırada bir şehit babası, okul siyaset yeri değil diyerek milletvekillerine tepki gösterdi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ise basın açıklamasına tepki gösteren şehit babasına küfür etti.
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