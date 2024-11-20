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  • CHP'li vekillerden Meclis'te provokasyon! Bakan Yerlikaya'nın toplantıya girmesini engellemeye kalktılar
Güncel

CHP'li vekillerden Meclis'te provokasyon! Bakan Yerlikaya'nın toplantıya girmesini engellemeye kalktılar

CHP'li vekiller İçişleri Bakanlığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı öncesi provokasyona girişti. CHP'li vekiller barikat kurarak Bakan Yerlikaya'nın toplantının yapılacağı salona girişine engellemeye kalktı.

20 Kasım 2024 Çarşamba 10:24 - Güncelleme:
CHP'li vekillerden Meclis'te provokasyon! Bakan Yerlikaya'nın toplantıya girmesini engellemeye kalktılar
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önce gerginlik yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri, Bakan Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un salona girişini engellemeye çalıştı. Bu sırada itişmeler yaşandı.

Bakan Yerlikaya, yaşanan gerginlikte ezilme tehlikesi atlattı.

CHP'li milletvekillerinin tepkileri, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın salona girmesinin ardından da devam etti. Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Komisyon Başkanı Muş, "Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden tutun da başkanlığına kadar 2011'den beri geliyorum buraya. Meclis'te, Plan ve Bütçe Komisyonuna sokmamak gibi bir yetkiniz yok. Önde kadın milletvekilleri, CHP Grubu kapının önünü kapadı. Ben içeri giremiyorum, Komisyon Başkanıyım. Kadın milletvekilleri, erkek milletvekilleri ön tarafı kapatmış, yan yana omuz omuza. Ben içeri giremiyorum. 'Komisyona girmenize izin vermeyeceğiz' deniyor." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı İçişleri Bakanı Yerlikaya ile görüşmesi için davet ettiğini anlatan Muş, "Haber gönderdim, öyle kapı önünde ne konuşacaklar, böyle barikat olduğunu bilmiyorum, buyursun gelsinler. Davet ettim, benim odamda görüştüreyim, benim odam sakin. Ben de bir konu konuşulacak sanıyorum. Sayın Başarır gelmiş olsa, neyse mesele anlatabilir. Esenyurt'taki polisin uygulamasından mı rahatsız, başka bir hadise mi? Gelmedi." diyerek yaşananları aktardı.

Kapının önü milletvekilleriyle dolu olduğu için salona girilemediğini belirten Muş, "Gelse Sayın Başarır, meseleyi anlatsa iş çözülecekti." dedi.

Tartışmaların devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Muş toplantıya ara verdi.

Komisyonda, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

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