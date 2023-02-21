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CHP'li vekillerin kentsel dönüşüm karşıtlığı: İfadeleri ortaya çıktı

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kentsel dönüşüme karşı düzenlediği miting görüntülerinin ardından CHP'li vekillerin de kentsel dönüşüme karşı çıktığı ifadeleri ortaya çıktı.

Yeni Şafak21 Şubat 2023 Salı 08:16 - Güncelleme:
CHP'li vekillerin kentsel dönüşüm karşıtlığı: İfadeleri ortaya çıktı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16'ıncı güne girildi. Toplamda 11 ili etkileyen depremlerde 105 bin binanın yıkık, yıkılmak üzere ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Asrın felaketi olarak tanımlanan afet binlerce can aldı.

Bu süreçte yapılan araştırmalar sonucu yıkılan ve hasarlı binlerce binada ciddi malzeme eksikliği ve uygulama hatası olduğu ortaya çıktı.

KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI MİTİNG DÜZENLEMİŞTİ

Depremin en çok vurduğu illerden birisi Hatay oldu. Ancak yıllar önce Hatay'da yapılması planlanan kentsel dönüşümün CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından engellendiği, hatta bu konuda miting yaptığı ortaya çıktı. Savaş'ın bu tutumunun sonucunda kentsel dönüşüm yapılması beklenen Hatay'ın Emek Mahallesi onlarca kişiye mezar oldu.

CHP'Lİ VEKİLLERİN KENTSEL DÖNÜŞÜM KARŞITLIĞI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Savaş'ın bu tutumu yeniden gündem olunca diğer CHP'li vekillerin kentsel dönüşüme karşı tutumları bir bir ortaya çıkmaya başladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 2020 yılında sosyal medyada kentsel dönüşüm karşıtlığını şu şekilde bildirdi: "İstanbul'un göbeğinde Fikirtepe'de kentsel dönüşüm mağdurları ile birlikteyiz. AKP'nin rant aşkı ve sevdası binlerce insanın ocağını kararttı."

TEK ÇATLAĞI DAHİ OLMAYAN TOKİ'YE 'VURGUN' DEDİ

CHP Adana Milletvekili Turgay Develi ise kentsel dönüşüm karşıtlığını 2014'te şu ifadelerle belirtti: "30 Mart'ta halkımız 'Kentsel dönüşüm' adıyla yapılan rantsal dönüşüm projelerine, TOKİ vurgununa dur diyecek; yerel yönetimlere el koyacaktır."

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği illerde bulunan 134 bin TOKİ konutunun depreme dayanıklı sistemler sayesinde tek çatlağı dahi olmadığı bildirildi.

Depremde can kaybetmemek adına yapılması önemli olan kentsel dönüşüme CHP'nin daha birçok karşıt söylemi bulunuyor.

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