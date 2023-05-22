Türkiye tarihinin en önemli seçiminde ilk tur geride kalırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Meral Akşener hakkında söylediği sözler nedeniyle CHP'den ihraç edilen eski bakan, bir televizyon kanalındaki açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

Yaşar Okuyan, 28 Mayıs'taki seçimde kazananın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağını söyleyerek oyunu da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini açıkladı.

Okuyan, "Bu seçimi Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Niye Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim diyorsanız, hiç olmazsa kendi oluşturduğu bu sistemin içinde çözsün. Diğer tarafa baktığınızda bu seçimi kaybettiği anda Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanlığında tutmazlar." şeklinde konuştu.