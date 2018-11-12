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CHP'li Yılmaz kesin ihraç talebiyle 2. kez disiplin kuruluna sevk edildi

CHP'li Öztürk Yılmaz Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimine yönelik sözlerinden dolayı, kesin ihraç talebiyle 2. kez disiplin kuruluna sevk edildi

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CHP Grup Yönetim Kurulu, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın "kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle tekrar Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verdi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, TBMM Grup Yönetim Kurulunun bugün toplandığı bildirildi. Açıklamada, toplantıda Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" ve "partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak" fiilleri nedeniyle "gruptan kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

Partisinin Grup Yönetim Kurulunca geçen hafta gerçekleştirilen toplantıda da "kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile Grup Disiplin Kuruluna sevk edilen Öztürk Yılmaz, bu karar üzerine basın toplantısı düzenlemiş ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile partisine yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

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