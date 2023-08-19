CHP'li yönetici Akşener'i yerden yere vurdu: Bize 4 puan oy kaybettirdi

Seçimlerde alınan mağlubiyetin ardından kavgaya tutuşan CHP ve İYİ Parti arasındaki kriz bitmek bilmiyor. '2024 Yerel Seçim'leri öncesi nasıl bir pozisyon alacakları merak edilen 2 partinin arasındaki gerilim son olarak, CHP Avcılar Olağan İlçe Kongresi'nde patlak verdi.



AKŞENER'DEN 'PİŞMANLIK' İTİRAFI: 15 MİLLETVEKİLİNİN BEDELİNİ ÖDEYEMEDİK



14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır hezimet yaşayan Akşener, her fırsatta pişmanlığını dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" diye konuşmuştu.

Bir yandan da gözler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Büyük Taarruz'un yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamaya çevrildi. Kulislerde Akşener'in çok sert bir konuşma yaparak CHP ile ipleri tamamen koparacağı iddia edildi.

Hatta Akşener'in "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" diyeceği, beldelerde bile seçime müstakil gireceklerini ilan edeceği öne sürüldü.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz da, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş ve bazı isimleri hedef aldı.



Açıklamalarında CHP'nin fondaş medyası hakkında gündemi sarsan bir benzetme yapan Yılmaz, "Kulis dedikoduları, sahte anketler ve sosyal medya operasyonlarıyla kamuoyunu abluka altına alan ve insanları Kemal Kılıçdaroğlu adaylığına mecbur eden makine belli ki yeniden çalışmaya başladı. Bunun acı sonuçlarıyla seçim gecesi hepimiz yüzleştik. Bu operasyonu yürüten insanlar ise hiçbir özür dilemeden, hiçbir özeleştiri vermeden büyük bir pişkinlik içindeler" ifadelerini kullandı.



KONGREDE BÜYÜK GERİLİM: AKŞENER BİZE 4 PUAN OY KAYBETTİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; İYİ Parti-CHP hattında tüm bu gelişmeler yaşanırken CHP Avcılar Olağan İlçe Kongresi'nde bulunan CHP'li bir yönetici de Meral Akşener'e çok sert sözlerle yüklendi.



Akşener'in 6'lı masadan ayrılıp, tekrar dönüşüne atıf yapan CHP'li yönetici, "İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral hanımefendi ne olduysa masayı terk etti. Daha sonra birtakım çalışmalar sonucu Meral hanımefendi masaya geri döndü. Bu geliş ve gidiş altılı masaya en az 4 puan kaybettirdi." dedi.