CHP'li yöneticiden gazeteciye yumruklu saldırı! O görüntüler anbean kameraya yansıdı

Gazeteci Metin Engin, yerel bir gazete bürosunda CHP Ergene İlçe Teşkilatı yöneticisinin yumruklu saldırısına uğradı. Siyasi konudan sohbet eden ikilinin konuşması sırasında tartışma büyüyünce Savaş Güney, gazeteci Metin Engin'in söylemlerine defalarca yumrukla vurarak cevap verdi. Kameralara yansıyan görüntülerde Savaş Güney'in, Metin Engin'i boğazından tutup yere yatırarak defalarca yumrukladığı görüldü.

Saldırısı sonrası Metin Engin kanlar içinde kalırken, Savaş Güney de olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Gazeteci Metin Engin, darp raporu olarak Savaş Güney'den şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM, TÜRK ADALETİNE GÜVENİM TAM"

Tekirdağ'da CHP'li Savaş Güney'in yumruklu saldırısı sonucu dudağı patlayan gazeteci Metin Engin, "Gerekli suç duyurusunda bulunacağım. Türk adaletine güvenim tamdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ergene İlçe Teşkilatı yönetici Savaş Güney'in yumruklu saldırısı sonucu dudağı patlayan gazeteci Metin Engin yaşadıklarını anlattı. Olayla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Engin, "Oturup şakalaştığımız, siyaset konuştuğumuz bir anda bana yumrukla saldırarak dudağımı patlattı. Herhalde konuştuğumuz şeyleri arkadaşımız hazmedemedi. Tabi hazmedemeyince de şiddete başvurdu. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel bu şahsı yanında gezdirecek mi çok merak ediyorum. Her fırsatta basın özgürlüğünden bahseden Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir kişiyi partilerinde tutacaklar mı? Bunu da çok merak ediyorum. Gerekenin yapılacağına inanıyorum. Gerekli suç duyurusunda bulunacağım. Türk adaletine güvenim tamdır" diye konuştu.