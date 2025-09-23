İSTANBUL °C / °C
CHP'li yönetim işçinin emeğine göz koydu... Süresiz iş bırakma kararı aldılar

CHP yönetimindeki Karşıyaka Belediyesi'nde maaş krizinden dolayı dün gece başlayan iş bırakma eylemi, bugün de devam etti. İlçede başta çöp toplama olmak üzere birçok belediye hizmeti aksadı. Karşıyaka Belediyesi'nde örgütlü bulunan DİSK/Genel-İş 10 No'lu Şube, belediye yönetiminin aylardır maaşları ödememesi üzerine süresiz iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu.

23 Eylül 2025 Salı 12:31
Karşıyaka Belediyesinde maaşlarını alamayan bin 800 işçi süresiz iş bırakma eylemine gitti. Ödeme sözü tutulmayınca başlayan eylem nedeniyle ilçede birçok hizmet aksadı.

Sendikadan yapılan açıklamada, Kent AŞ ve Personel AŞ'de çalışan bin 800 işçinin dün gece itibarıyla iş bırakma eylemi başlattığı, eylemin bugün de devam ettiği kaydedildi. Ana bina ve şantiyelerde toplanan işçilerin işbaşı yapmadığı, bu nedenle Karşıyaka'da başta çöp toplama olmak üzere birçok belediye hizmetinin durma noktasına geldiği bildirildi.

5 AYDIR MAAŞ ALAMIYORLAR

DİSK 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, Kent AŞ'de çalışan 580 işçinin 5 aydır maaşlarını alamadığını belirtti. Akdoğan, "Nisan ayında yalnızca 6 bin TL ödeme yapıldı. Diğer aylarda hiçbir ödeme yapılmadı. 2024 yılına ait toplu iş sözleşmesi farklarımız da yatırılmadı" diye konuştu. Akdoğan, Personel AŞ bünyesindeki yaklaşık bin 200 işçinin de bir aydır maaşlarını alamadığını, son 1,5 yıldır ödemelerin parça parça yapıldığını vurgulayarak, "Belediye yönetimi ne ödeme takvimi açıklıyor ne de çözüm için adım atıyor" dedi.

"BİZ ZAM DEĞİL GÜNÜNDE MAAŞ İSTİYORUZ"

Eylemlerinin haklı gerekçeye dayandığını ifade eden Akdoğan, "Biz zam istemiyoruz, sadaka istemiyoruz. Bir ay boyunca çalıştığımız emeğimizin karşılığı olan maaşımızı tam ve zamanında istiyoruz. Yol paramız, çocuk paramız, gıda ve yakacak yardımımız maaşın içinde. 45-55 bin lira arası ücret alıyoruz. Eğer yanlış söylüyorsak belediye yönetimi çıkıp bizi yalanlayabilir" diye konuştu.

İŞÇİLER ZOR DURUMDA

Maaş alamayan işçilerin büyük sıkıntı yaşadığını dile getiren Akdoğan, "Kreşlere çocuklarını gönderen arkadaşlarımız ücretleri ödeyemediği için belediye tarafından faiz uygulanıyor. Tefecilerden borç alanlar var. Ev sahipleri ve avukatlarla ben görüşüyorum. Dün nikahı olan bir arkadaşımız nikah parasını yatıramadığı için nikahını ertelemek zorunda kaldı. Kanser hastası yakınları olanlar var, yardım istiyoruz, belediye buna da kayıtsız kalıyor" dedi.

"EYLEM SÜRECEK"

Genel Başkan Yardımcısı ve DİSK yöneticileriyle belediye yönetimi arasında yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını söyleyen Akdoğan, "Ödeme sözü veya takvimi verilmedi. Biz de bin 800 işçi arkadaşımızla bireysel iş görmeme hakkımızı kullanmaya başladık. Somut bir adım atılana kadar süresiz iş bırakma eylemimizi sürdüreceğiz" dedi.

