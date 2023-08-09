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CHP'liler birbirlerine düştü! Gerçekler gün yüzüne çıktı

CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı, aynı partili Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu eleştirdiği açıklamaya tepki gösterdi. CHP'li Atay'a yüklenen Saatçı, 'Oğlunu kulüp başkanı yaparak kolunun uzandığı her yerde var olmak isteyen Sayın Atay, Efeler ilçe kongresini kazanamayacağını anladığı andan itibaren eleştirmeye başladı.' dedi.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 17:29 - Güncelleme:
CHP'liler birbirlerine düştü! Gerçekler gün yüzüne çıktı
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CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı, aynı partili Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu eleştirdiği açıklamaya tepki göstererek, "Kardeşine 3 müdürlük vererek kamuoyunda gündem olan Fatih Atay, unutmasın ki oturduğu koltuğun verdiği güçle yaptığı açıklamalar, her bir partilimizin emeklerine, alın terine hakarettir, ihanettir." ifadesini kullandı.

Saatçı, açıklamasında, Fatih Atay'ın yerel bir gazeteye verdiği demeçte, Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nu eleştirmesini, üzüntü ve şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.

Kamuoyunda Atay'ın parti değiştireceğine ilişkin iddiaların bulunduğunu, bu demecin bu iddiayı destekler nitelikte olduğunu iddia eden Saatçı, Atay'ı kınadığını dile getirdi.

Hikmet Saatçı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kardeşine 3 müdürlük vererek kamuoyunda gündem olan Sayın Atay, unutmasın ki CHP'li gençlerin, kadınların, üyelerimizin ve Özlem Çerçioğlu'nun destek ve çabalarıyla oturduğu koltuğun verdiği güçle yaptığı açıklamalar, her bir partilimizin emeklerine, alın terine hakarettir, ihanettir. Oğlunu kulüp başkanı yaparak kolunun uzandığı her yerde var olmak isteyen Sayın Atay, Efeler ilçe kongresini kazanamayacağını anladığı andan itibaren eleştirmeye başladı."

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