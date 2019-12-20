İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9412
  • EURO
    6,6083
  • ALTIN
    281.98
  • BIST100
    110599
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP’liler FETÖ ve rüşvet tartışmasıyla birbirine girdi
Güncel

CHP’liler FETÖ ve rüşvet tartışmasıyla birbirine girdi

Eski vekil Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve Belediye Meclis Üyeleri hakkında, kendisinden 25 milyon TL rüşvet istedikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. 

ANKARA STAR20.12.2019  02:35 - Güncelleme: 20.12.2019  02:36

CHP’liler son bir haftadır “FETÖ” ve “rüşvet” tartışmalarıyla adeta birbirine girdi. Geçtiğimiz günlerde CHP Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un FETÖ üyeliğinden tutuklanmasının yankıları sürerken, dün de eski CHP milletvekili Sinan Aygün’ün çarpıcı iddiaları gündeme düştü. Aygün, Ankara Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi vererek, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı ile Meclis üyeleri Coşkun Torun, Ömer Koçak ve Haydar Demir’in kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediğini iddia etti. 

KAMERALAR ELİMDE 

Aygün Şikayet Dilekçesinde, “13 Aralık 2019 günü saat 15.30 sularında Meclis üyesi Berkay Gökçınar, Sibel Aygün’ü arayarak Meclis üyesi Haydar Demir ile birlikte TOGO’nun satış ofisine geleceklerini belirterek inşaata geldiler. Haydar Demir, 25 milyon TL verilmesi halinde (kendisi lehine) istinafa gidileceğini söyledi. İrtikap suçu ile karşı karşıya kaldığımdan, talebi tekrar ve sert bir dille reddettim. Bu görüşmeye ilişkin kamera kayıtları mevcuttur” dedi.  ABB yetkilileri, “Belediye Meclisi, Sinan Aygün’ün ortağının FETÖ’cü olduğuna dikkat çekerek ret kararı verdi. Mansur Yavaş da FETÖ’cülere inşaat yaptırmak istemiyor. Sadece FETÖ’cülere değil hırsızlık yapan kim olursa olsun karşıyız. Haksız kazancı savunan herkes hırsızlığa ortaktır” dedi. ABB kaynakları “FETÖ’cülere verilen haksız rantı mahkeme iptal etti. Biz sadece kararı uyguladık” diye konuştu. 

MAHKEME HAKLI BULDU

Sinan Aygün’ün Ankara Mustafa Kemal Mahallesinde devam eden inşaatına ilişkin yapılan imar düzenlemesini TMMOB Mimarlar Odası yargıya taşıdı. Mahkeme Mimarlar odasını haklı bularak, lehine karar verdi. Dosyada davalı olarak adı geçen Ankara Büyük Şehir Belediyesi’nin yasal süreç içerisinde bu kararı bir üst mahkemeye taşıması gerekiyordu. Aygün’ün, Mansur Yavaş ve ekibinin davayı ancak kendilerine 25 milyon TL para verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları ileri sürdü. 

Haluk Bayraktar´dan Duygulandıran İHA paylaşımı! 5.5 tonluk dev

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Memura ikramiye, emekliye aile yardımı müjdesi
Memura ikramiye, emekliye aile yardımı müjdesi

Memura ikramiye, emekliye aile yardımı müjdesi

Doların belini kıracak girişim
Doların belini kıracak girişim

Doların belini kıracak girişim

Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta
Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta

Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta

'21. yüzyıl, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Asya'nın yüzyılı olacak'
'21. yüzyıl, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Asya'nın yüzyılı olacak'

'21. yüzyıl, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Asya'nın yüzyılı olacak'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.