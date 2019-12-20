CHP’liler FETÖ ve rüşvet tartışmasıyla birbirine girdi

ANKARA STAR 20.12.2019 02:35 - Güncelleme: 20.12.2019 02:36

CHP’liler son bir haftadır “FETÖ” ve “rüşvet” tartışmalarıyla adeta birbirine girdi. Geçtiğimiz günlerde CHP Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un FETÖ üyeliğinden tutuklanmasının yankıları sürerken, dün de eski CHP milletvekili Sinan Aygün’ün çarpıcı iddiaları gündeme düştü. Aygün, Ankara Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi vererek, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı ile Meclis üyeleri Coşkun Torun, Ömer Koçak ve Haydar Demir’in kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediğini iddia etti.

KAMERALAR ELİMDE

Aygün Şikayet Dilekçesinde, “13 Aralık 2019 günü saat 15.30 sularında Meclis üyesi Berkay Gökçınar, Sibel Aygün’ü arayarak Meclis üyesi Haydar Demir ile birlikte TOGO’nun satış ofisine geleceklerini belirterek inşaata geldiler. Haydar Demir, 25 milyon TL verilmesi halinde (kendisi lehine) istinafa gidileceğini söyledi. İrtikap suçu ile karşı karşıya kaldığımdan, talebi tekrar ve sert bir dille reddettim. Bu görüşmeye ilişkin kamera kayıtları mevcuttur” dedi. ABB yetkilileri, “Belediye Meclisi, Sinan Aygün’ün ortağının FETÖ’cü olduğuna dikkat çekerek ret kararı verdi. Mansur Yavaş da FETÖ’cülere inşaat yaptırmak istemiyor. Sadece FETÖ’cülere değil hırsızlık yapan kim olursa olsun karşıyız. Haksız kazancı savunan herkes hırsızlığa ortaktır” dedi. ABB kaynakları “FETÖ’cülere verilen haksız rantı mahkeme iptal etti. Biz sadece kararı uyguladık” diye konuştu.

MAHKEME HAKLI BULDU

Sinan Aygün’ün Ankara Mustafa Kemal Mahallesinde devam eden inşaatına ilişkin yapılan imar düzenlemesini TMMOB Mimarlar Odası yargıya taşıdı. Mahkeme Mimarlar odasını haklı bularak, lehine karar verdi. Dosyada davalı olarak adı geçen Ankara Büyük Şehir Belediyesi’nin yasal süreç içerisinde bu kararı bir üst mahkemeye taşıması gerekiyordu. Aygün’ün, Mansur Yavaş ve ekibinin davayı ancak kendilerine 25 milyon TL para verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları ileri sürdü.