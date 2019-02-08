CHP'liler Kılıçdaroğlu'na isyan etti: 'Temiz siyaset' istiyoruz
Maltepe'de toplanan CHP'liler 'Temiz toplum, temiz siyaset' sloganıyla Ankara'ya yürüyüşe geçti.
- star.com.tr
Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'den mal varlığını zenginleştiren Ali Kılıç'ı yeniden aday göstermesine CHP ilçe yönetimi büyük tepki gösterdi. Topluca istifa eden Maltepe CHP yönetimi Ankara'ya yürüyüşe geçti.
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