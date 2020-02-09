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  • CHP'liler provokasyon malzemesi yapmıştı! Kendini yakan işçi CHP mağduru çıktı
Güncel

CHP'liler provokasyon malzemesi yapmıştı! Kendini yakan işçi CHP mağduru çıktı

Geçtiğimiz hafta Mersin'de bir vatandaşın kendini yakmaya kalktığı görüntüler gündeme otururken CHP'li isimler bu durumu provokasyon malzemesi haline getirerek 'Maddi imkansızlıklar yüzünden kendini yaktı' algısı oluşturmaya çalıştı. Olayın iç yüzünün ise bambaşka olduğu ortaya çıktı. Mustafa Şenol B. isimli işçinin CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarıldığı öğrenildi

09.02.2020  21:53 - Güncelleme: 09.02.2020  21:53

Geçtiğimiz günlerde Tarsus İlçesi Tozkoparan Mahallesi'nde meydana gelen olayda belediye binası önüne gelen 32 yaşındaki M. Şenol B. "Belediye Başkanıyla görüşmek istiyorum" şeklinde bağırarak, üzerine döktüğü benzini elindeki çakmakla ateşledi. Alevler içinde kalan şahsa itfaiye ekipleri müdahale etti. Ağır şekilde yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

CHP'Lİ İSİMLER PROVOKASYON MALZEMESİ YAPTI

Belediye tarafından işten çıkarılan işçinin durumunu siyasi malzeme haline getiren CHP'li isimler ise durumu algı operasyonuyla çarpıtmaya kalktı.

CHP'li Barış Yarkadaş olayın iç yüzünü çarpıtarak sosyal medya hesabından paylaştı. İşçinin maddi imkansızlıklardan dolayı valilik önünde kendini yaktığını belirterek paylaşan Yarkadaş, Mersin B.B'sinin işten çıkardığı adamı propaganda aracı olarak kullandı.

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