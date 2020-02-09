CHP'liler provokasyon malzemesi yapmıştı! Kendini yakan işçi CHP mağduru çıktı

09.02.2020 21:53 - Güncelleme: 09.02.2020 21:53

Geçtiğimiz günlerde Tarsus İlçesi Tozkoparan Mahallesi'nde meydana gelen olayda belediye binası önüne gelen 32 yaşındaki M. Şenol B. "Belediye Başkanıyla görüşmek istiyorum" şeklinde bağırarak, üzerine döktüğü benzini elindeki çakmakla ateşledi. Alevler içinde kalan şahsa itfaiye ekipleri müdahale etti. Ağır şekilde yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

CHP'Lİ İSİMLER PROVOKASYON MALZEMESİ YAPTI

Belediye tarafından işten çıkarılan işçinin durumunu siyasi malzeme haline getiren CHP'li isimler ise durumu algı operasyonuyla çarpıtmaya kalktı.

CHP'li Barış Yarkadaş olayın iç yüzünü çarpıtarak sosyal medya hesabından paylaştı. İşçinin maddi imkansızlıklardan dolayı valilik önünde kendini yaktığını belirterek paylaşan Yarkadaş, Mersin B.B'sinin işten çıkardığı adamı propaganda aracı olarak kullandı.