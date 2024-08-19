Türkiye'deki orman yangınlarında geçen yıla göre yüzde 78 arttı. Bu süreçte çıkan yangınlara müdahalede insanüstü bir gayret sergilendi. Buna karşın CHP'liler hem klavye başında hem ekranlarda tıpkı 3 yıl önce olduğu gibi yine yangınla yeterli mücadele edilmiyor algısı peşinde koştu.

CHP'LİLER ALGI PEŞİNE DÜŞTÜ



Orman yangınları yüreğimizi yaktı. Muhalefet ise klavye başında, ekranlarda yine mücadele edilmiyor algısının peşine düştü. Öyle ki neredeyse "AK Parti'ye oy vermediği için İzmir'in yanmasına göz yumuluyor" algısı oluşturma çabası içine girildi.

CHP yandaşı Halk TV'ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan "Helikopter uçak sayısı bir tık artmış ama gece müdahale edilemiyor. Gündüz bana göre yeterli müdahale yok." diyerek algı oluşturmaya çalıştı.

Muhalefet medyası sürekli olarak yeterli mücadele edilmiyor algısı peşinde koştu.

Yine fondaş Halk TV'ye telefon bağlantısı yoluyla katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Cemil Tugay, algı peşine düşerek, "Bugün havadan söndürme yeterli olmadı. Rüzgar, duman başka yerde yangın var gerekçeleri sunuldu. Yangın göz göre göre geldi." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'ya ulaşamıyor" diye mesaj paylaştı. Hatta "Gün siyaset, gün rekabet değil, gün hep beraber yangınla mücadele günüdür." diye yazdı.

BAKAN TEPKİ GÖSTERDİ

Özgür Özel'in bu açıklamalarına tepki gösteren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dezenformasyonu yapanlar maalesef sesleri çok çıkıyor. Hiçbir şeklide didişmeyeceğiz, hiç kimseyle polemiğe girmiyoruz. Sadece işimize odaklandık. Burada arkadaşlarımız 7/24 bu yangınları söndürmek için hayatlarını da hiçe sayarak yer yer mücadele edecekler. Bizde hemen onların yanı başındayız." diyerek cevap verdi.

CHP'liler tweet atarken Bakan Yumaklı geceli gündüzlü sahada mücadele halindeydi. Karalama kampanyalarına isyan eden Bakan Yumaklı, "Gece boyu yangınlarla mücadele ederken organize kötülükle de mücadele ediyoruz." dedi.

2021 YILINDA DA AYNI KÖTÜLÜĞE SARILDILAR

Üstelik bu organize kötülük hali yeni de değil... CHP'liler 2021 yılında Marmaris yangını döneminde ekranlara çıkıp "helikopter görmedik" diye yeminler edip yalana sarılmışılardı. Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Arızalı olan THK uçaklarını biz uçuracağız" diye şov yapmıştı. CHP'liler tek kuruş vermedi. O uçakları TUSAŞ uçurdu. Ayrıca, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer uçak filosu kurmak için bağış kampanyası açıyordu ama açmadı.

UÇAK FİLOSU YOKSA PARA NEREDE?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bakın o yangından sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer 'Ben yangın uçağı alacağım' diye para topladı. Üzerinden iki yıl geçti. Paralar nerede?" diye sordu. Paralar nerde sorusunun cevabını Onur Erim verdi. Erim, sosyal medya hesabından o dönem yaşananları ayrıntılarıyla anlattı. Erim, paranın, Tunç Soyer'in eşi Neptün hanımın festival projesi için kullanıldığını öne sürdü.

FİLO PARASI FESTİVALE Mİ GİTTİ?

Üstelik bu bilgiyi veren de Soyer'in genel sekreteri olan Dr. Buğra gökçe'ydi. Erim, aralarındaki diyaloğu, "Neptün hanımın bir festival projesi var, buna ayrılan tüm parayı ve fazlasını oraya aktardık" dedi. " ne diyelim. Hayırlı festivaller iyi konserler bolca heykeller" şeklinde aktardı. Yani uçak parasıyla festival yapılmış, bol bol eğlenilmişti.