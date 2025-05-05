CHP'lilerden İmamoğlu'na ''istifa et'' çağrısı: Partiyi düşün!

CHP'liler yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na istifa çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanlarından Deniz Baykal'a yakınlığı ile bilinen Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, katıldığı bir televizyon programında siyasetçilerin para pul işlerinde yer almaması gerektiğine vurgu yaparak, "Eğer para pul işlerine karışan varsa bunların hiçbiri Cumhuriyet Halk Partili değildir" iddiasında bulundu.

Sevigen, "Ben isterim ki kendilerini CHP'ye ait hissediyorlarsa eğer ya kendilerinin üyeliklerini askıya alsınlar ya da Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi araştırıp bu insanların hakkında küçük bir şaibe varsa dahi parti olarak biz onların üyeliklerini askıya alalım. Burada partiyi koruyacaksın, kenara çekileceksin" dedi.

Eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Sevilgen'e benzer açıklamada bulunarak, "Sayın İmamoğlu'nun; hukuk önünde suçsuzluğu kesinleşinceye kadar, İBB Başkanlığı ve CHP üyeliğinden istifa etmesi bence uygun bir hareket tarzı olur. Hem İBB'ye kayyum riski ortadan kalkar, hem Kuruluşun ve Kurtuluşun 102 yıllık çınarı CHP'nin yıpratılması engellenmiş olur" değerlendirmesinde bulundu.