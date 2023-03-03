CHP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler

İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın dünkü toplantısı sonrasında Genel İdare Kurulu üyeleriyle bugün bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Akşener, altılı masaya rest çekerek masadan ayrıldıklarını ilan etti. Akşener'in bu çıkışı sonrası CHP yandaşları dört koldan saldırıya geçti. İşte sosyal medya üzerinden yapılan o eleştirilerden bazıları...

"CHP'Yİ BÖLDÜ"

CHP'ye yakınlığı ile bilinen isimlerden birisi olan Payzın, Meral Akşener'in masayı dağıtması sonrası Akşener'i hedef aldı. Payzın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'yi bölerek, Genel Başkan ile Belediye Başkanlarını karşı karşıya getirerek masayı devirdi.. Bravo ... Tarih yazacak kesin ama nasıl yazacak .. Seçime 2 ay kala bu karar bir ülkenin kaderiyle oynamak demek.. AKP ile koalisyon hayali mi var diye düşünmeden edemiyor insan...

Sayın Akşener İmamoğlu aday olması durumunda YSK adaylığı onaylamazsa ne yapacak tek tek halka açıklamak ile yükümlü .. Öyle gelişine aday olsun demekle olmuyor.. Mansur Yavaş ile ilgili anketi de paylaşmalı.. Mansur Yavaş'ı genel siyasete dair konuşurken hiç duymadık zira.." dedi.

"CHP'NİN İÇİNE KAMA SOKUYOR"

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da İYİ Parti Genel Başkanı'nı hedef aldı. Yanardağ, "İyi Parti, kendinden menkul "ulvi nedenlerle" Millet İttifakı'na, demokrasi güçlerine, kendisine bağlanan umutlara ve halka ihanet etmiştir.. Türkiye'nin geleceğini yeniden Erdoğan-AKP kliğine, dinci-faşizan bir bloka teslim etmeye hazırlanıyor.. CHP'nin içine kama sokuyor." dedi.

"İYİ PARTİ'NİN İDDİASI KALMADI"

Eski CHP'li vekil Yarkadaş da Akşener'i topa tutan isimlerden biri oldu. Yarkadaş, sosyal medya hesabından, "Bu arada İYİ Parti'nin artık siyaseten hiçbir iddiası da kalmadı. Meral Hanımın Başbakanlık iddiası da sona ermiş oldu. Partisi hem oy kaybedecek hem de parlamentoda etkili olamayacak. İYİ PARTİ kurmayları, partinin adeta pimini çektiler. Acaba ne uğruna? İlginç bir siyasi akıl." paylaşımında bulundu.

HAYKO BAĞDAT: İYİ PARTİ ARTIK BARAJ SORUNU OLAN KÜÇÜK BİR PARTİDİR

Muhalifliği ile bilinen Hayko Bağdat da Akşener'in masayı dağıtması sonrası İYİ Parti'yi hedef aldı. Bağdat, "Artık baraj sorunu olan küçük bir partidir. Bir daha Meral Akşener "gel bakkal dükkanı açalım" dese ortak bulamaz kendine." paylaşımında bulundu.