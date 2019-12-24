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Güncel

CHP'lileri kızdıran olay: Nerede kaldı demokrasi?

CHP’de ilçe başkanlığı seçimlerine pazar günü başlandı. Seçimlerde yetkililerin hangi adayı desteklediğine dair mesaj yayımlaması partilileri kızdırdı.

24.12.2019  08:22 - Güncelleme: 24.12.2019  08:22
İstanbul’da 8 ilçenin 7’sinde İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun destek verdiği isimler ipi göğüsledi. Ancak seçim öncesinde yetkililerin, adaylara verdikleri desteği sosyal medyasında paylaşmasına çok sayıda partili tepki gösterdi.
 
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun İBB’deki temsilcisi Doğan Subaşı, mevcut Beylikdüzü ilçe başkanının fotoğrafının üzerine “Yarın rengimiz Turkuaz” paylaşımı yaptı. İBB Grup Başkanvekili Subaşı’nın mesajının altına onlarca tepki mesajı geldi. 
 
Partililer, Beylikdüzü’nde iki adayın yarıştığını, parti yöneticilerinin iki adaya da eşit mesafede olmasını istedi. 
 
İbrahim Çakır isimli bir partili “Yarın şimdi demokrasicilik oynanacak, demokrasi havarisi partililerimiz kendileri çalıp kendileri oynayacak. Malumu ilan edecekler. Kaybeden CHP ve hepimiz” mesajı paylaştı. 
 
Avcılar’da Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin destek verdiği Erhan Bozan ile Kaftancıoğlu’nun desteklediği Erdal Nas arasında kıran kırana bir yarış yaşandı. Büyük tartışmaların yaşandığı seçimi 45 oyla Erdal Nas kazandı. Kaftancıoğlu’nun desteklediği 8 ilçe başkanından sadece Sultanbeyli adayı seçimi kaybetti.
 
(Akşam)

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