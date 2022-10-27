CHP'lilerin saldırısına uğrayan Şadi Yazıcı: İmamoğlu tahrik etti

İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. kademe açılış töreninde CHP'lilerin sözlü ve fiziki saldırısına uğrayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Sabah'a konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçim sürecinde söz verdiği yatırımları hatırlatmak ve yenilerini de talep etmek üzere açılışa katıldığını aktaran Yazıcı, "Söylediğim her şeyi ölçerek, tartarak söyledim. Ben Tuzla'ya hizmet için seçildim.

İstanbul'a dolayısıyla Tuzla'ya hizmet etmek için en büyük kamu kaynağını kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, bana sağlanan sürede taleplerimi iletme imkânını harcayamazdım" diye konuştu.

Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin çok büyük bir yatırım olduğuna dikkat çeken Yazıcı, "1998'de dönemin İBB Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çevre vizyonunun bir sonucu olarak birinci etabı tamamlanmış. İkinci etabı rahmetli Başkanımız Kadir Topbaş döneminde tamamlanmış ve 3. etabın ihalesi yapılmış.

Bu büyük tesisi Cumhurbaşkanımızdan bağımsız, Kadir Topbaş'tan bağımsız düşünmek, E=mc2'yi Einstein'sız düşünmek gibi bir şey. Konuşmamda Cumhurbaşkanımıza ve merhum başkanımıza teşekkür ettim.

Homurtular o aşamadan itibaren başladı. Oysa bu vizyona sahip çıkan mevcut belediye yönetimi ve başkanına da teşekkür etmiştim. En son tekrar sayın başkana, merhum Kadir Topbaş'a ve bu vizyon projeyi geliştiren Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmemle birlikte pik yapan, hakarete varan tepkiler benim için bardağı taşıran son damlaydı" dedi.

'TALİMATLI GÜRUH SALDIRDI'

İmamoğlu'nun sadece bu açılışta değil son zamanlarda çok gergin olduğunu ifade eden Yazıcı, "Konuşmamı tamamlayıp indikten sonra, garip, üstenci, kibirli bir tavır takındı. El vücut hareketleriyle şahsıma hakaret etmeye kalkıştı. Gerginlikten beslenen, çevresindeki kitleyi hem hareketleriyle hem de kürsüde ettiği sözlerle tahrik etti.

Salondaki sözlü saldırılar ve başkanın tavrı nedeniyle salondan çıkmaya yöneldiğimde, bir güruh talimat almış gibi üzerime saldırdı. Emniyet güçlerinin titizliğiyle hadise büyümeden alandan ayrıldım" açıklamasında bulundu.