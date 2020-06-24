CHP'lilerin ‘U' dönüşü partiyi karıştırdı: Lanet olsun böyle siyasete

24 Haziran 2020 Çarşamba 08:18 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 08:18

Bayrampaşa Cezaevi’nin arazisine 2 bin 200 konut ve 300 yataklı devlet hastanesi inşa etmek için imar planı hazırlayan AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışmasını mahkemeye taşıyan dönemin İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak projenin maketi başında sunum yaptı.

5 KEZ DAVA ETTİLER

CHP’li meclis üyeleri ve Şehir Palancıları Odası İstanbul Şubesi imar planlarını 5 kez yargıya taşımıştı. Aradan geçen 8 yılda inşaat tamamlandı. Seçimlerde İmamoğlu İBB Başkanlığı koltuğuna oturunca işler değişti! Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı ve Gezi olaylarında Taksim Platformu sözcüsü olan Tayfun Kahraman İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı’na atandı.

İNŞAAT ALANI ARTIRILDI

Kahraman yeni görevine atanınca projeyi sahiplendi hatta inşaat alanı bin metrekare daha artırıldı. Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisinin de geçmişte ret oyu verdiği projeyi incelemeye gitti. İBB Başkanı İmamoğlu’na Kentsel Dönüşüm Projesi’ne Tayfun Kahraman tanıttı. Proje alanında inceleme yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, davalar yüzünden hak sahiplerine yıllardır teslim edilemeyen evleri vatandaşlara kendileri yapmış gibi anlattı.

CHP’LİLER DE İSYAN ETTİ

Akşam'ın haberine göre, Evlerin maketleri karşısında el pençe divan durup İmamoğlu’na brifing veren Kahraman’a CHP’lilerden büyük tepki geldi. Projeye ilk davayı açan CHP’li eski meclis üyesi Hüseyin Sağ sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’deki siyasetin kalitesi burada ortaya çıkıyor. Bu plan değişikliğine grubumuz dava açtı. Mecliste büyük tartışmalar yaşandı. İmamoğlu da ret verdiğimiz dönemde İBB Meclis üyesiydi, kendisi de grup kararı gereği ret oyu kullandı, şimdi açılışını yapıyor! Projeyi anlatan “gezi kahramanı” Tayfun Kahraman dört kere dava açtı planları iptal ettirdi, şimdi maketin başında projeyi savunup anlatıyor lanet olsun böyle siyasete! Şu an İBB Grup Başkanvekili (Doğan Subaşı) arkadaşımız da bir açıklama yapar herhalde. O dönem onlar da ret oyu kullandı.”