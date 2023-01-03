CHP'nin 100 çalışanının maaşlarını ödemediği iddia edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yıla girerken parti genel merkezi çalışanlarından 100 kişinin maaşlarını ödemediği iddia edildi. İddiaya göre, ismini vermek istemeyen bir CHP Genel Merkez personeli bu ay maaşlarının partinin ekonomik durumu kötü olduğu için ödenmediğini, yeni yılda parasız kalarak kötü duruma düştüklerini ve bu nedenle psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.

Evinin kira olduğunu ve çocuğunun okula gittiğini söyleyen genel merkez çalışanı "Bizler aylık aldığımız maaşla geçiniyoruz. Belki sesimizi duyurursunuz. Ayrıca 3 aydan aya aldığımız ikramiye de ödenmedi. Ne zaman ödeneceği konusunda parti yetkililerimiz net bir cevap veremiyor. Çok üzgünüz" dedi.