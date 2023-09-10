CHP'nin 100. yıl resepsiyonunda gerginlik! Köşe kapmaca oynadılar

CHP Genel Merkezi'nde yapılan 100'üncü yıl resepsiyonunda yönetim yanlılarının yüzleri gülse de hava soğuktu. Değişim yanlılarında ise morallerin bozuk olduğu gözlendi. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel yan yana gelmekten kaçındı. Geceye katılmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler, Erdoğan Toprak ve Oğuz Kaan Salıcı ile gecede görüntü vermemeye özen gösterdi.

ZOOM'CULAR BİR MASADA

Yeni Şafak'ın haberine göre; İmamoğlu ile Zoom toplantısı yapan Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Engin Altay gibi isimler bir süre kendi aralarında sohbet etti. Oğuz Kaan Salıcı ve Erdoğan Toprak'ın yan yana gelmediği görüldü. CHP Sözcüsü Faik Öztark ise arka sıralarda partilerle sohbet etmeyi tercih etti. Açılış kokteylinde değişim yanlısı bir isim, "Erdoğan Toprak, İstanbul'da güçlü ancak tavrı bizden yana değil" derken, yönetime yakın olan bir diğer vekilse, Toprak'ın çıkışının kişisel olduğunu kaydetti. Aynı isim, "Değişimciler, İstanbul'da da geride, Erdoğan Bey'in (Toprak) sağladığı güç genel merkezden yana evrilecektir" dedi.

SALICI SAF DEĞİŞTİRECEK

CHP örgütü üzerinde etkili isimlerden Salıcı'nın ise tarafsızlığını Kılıçdaroğlu'ndan yana bozma potansiyeli giderek artıyor. Salıcı'nın en başından bu yana değişimcilerden uzak kalmaya özen gösterdiğini ifade edenler ise aynı hassasiyetin artık yönetim için geçerli olamayacağını aktardı.