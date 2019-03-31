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CHP'nin aday göstermediği Kesimoğlu, yarışı önde götürüyor

2014 yerel seçimlerinde CHP'den Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP tarafından bu yıl aday gösterilmeyince bağımsız olarak girdiği Kırklareli Belediye Başkanlığı yarışını önde götürüyor.

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Türkiye genelinde oy sayım işlemi sürerken Kırklareli'de CHP'nin aday göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu bağımsız aday olarak girdiği yarışı önde götürüyor.
 
BAĞIMSIZ ADAY VE MHP'Lİ ADAY KAFA KAFAYA
 
2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Kırklareli Belediye Başkanı adayı olan Mehmet Siyam Kesimoğlu seçilmiş ve 2014-2019 yılları arasında Kırklareli Belediye Başkanı olmuştu. CHP bu yıl Kırklareli'de Kesimoğlu'nun yerine Mehmet Tuna Soykan'ı aday göstermişti. Bu gelişmenin üzerine bağımsız olarak seçime giren Kesimoğlu, yüzde 81,18 oranında açılan sandıktan yüzde 37,22 ile birinci bulunuyor. Kesimoğlu'nun en yakın rakibi olan MHP'li aday Derya Bulut'un oy oranı ise yüzde 37,11.
 
DİĞER ADAYLARIN OY ORANI
 
CHP'li Mehmet Tuna Soykan ise yüzde 21,42 oy oranında bulunuyor. BTP'li aday Ahmet Can Kayacı'nın oy oranı yüzde 1,39 iken SP'li aday Mithat Özdemir yüzde 0,62 oranında oyu bulunuyor.

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