CHP'nin aday yapmayı planladığı Bakırköy Belediye Başkanı protesto edildi
CHP’nin yeniden aday yapmaya hazırlandığı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, CHP Genel Merkezi önünde protesto edildi.
- Star / Ankara
Önceki gün (24 Aralık 2018) CHP Genel Merkez önüne 10 otobüsle gelen Bakırköylüler, mevcut Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nu, Genel Merkez binası önünde açtığı pankartla protesto etti.
“Bakırköy Yerel Başkan İstiyor” pankartı asan ve “Bakırköy Değişim İstiyor”, “Bakırköy Halkla Barışık Başkan İstiyor” yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar, Genel Merkez yöneticileriyle de görüşmelerde bulundu.
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun ismi Sofya'daki Casino T.P. isimli kumarhanedeki görüntüleri ile daha önce gündeme gelmişti.
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