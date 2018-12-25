CHP'nin adayı İmamoğlu: HDP'den oy almak için özel bir çalışmaya gerek yok

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında yamalı bohça ittifakındaki ortaklarından Kandil'in partisi HDP ile kendini ifşa eden açıklamalarda bulundu.

İttifak ile ilgili "HDP olacak mı?" sorusuna "Herkes olacak" cevabını veren CHP'li İmamoğlu adeta ilkesizliğini ortaya koydu.

Programda HDP'nin oylarını almak için yapacağı çalışmalar sorulan İmamoğlu "HDP'den oy alabilmek için özel bir çalımaya gerek yok" diyerek sırtını Kandil'in partisi HDP'ye dayadığını gösterdi.

(gunes.com)