CHP'nin bir algı operasyonu daha çöktü! Yayınladıkları görüntü ellerinde patladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Buradaki konuşmasından bir bölümü alıntılayan CHP Gençlik Kolları skandal bir videoya imza attı. Videoda "Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 2023 seçim vizyonunu açıkladı" ifadeleri kullanılarak algı oluşturulmaya çalışıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bay Kemal' ifadesi hakkında sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Killik tepki çeken paylaşımında "Ağızlarına pelesenk olmuş; her fırsatta "Bay Kemal, Bay Kemal, Bay Kemal" Ama öğrensinler; şimdi gençler arasında moda; "Bye Bye Erdoğan" ifadelerini kullandı.

"CHP GİBİ YAŞLI, HEYECANI BİTİK BİR PARTİ..."

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Killik'in paylaşımı sonrasında sosyal medyadan bomba bir gönderme yaptı. İnan resmi Twitter hesabından paylaştığı videoda 2023 Haziran ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanacağını belirterek "CHP gibi yaşlı, heyecanı bitik bir partide pek bir havalı gördük seni çok bir marjinal! Keşke sendeki boş özgüven genel başkanında olsa da adaylığını açıklasa. Neyse... Hodri Meydan. Şimdi o gözlüğü çıkar yavaşça yere koy. Berrak olsun. Gençosman Killik" dedi. Ayrıca "2023 HAZİRAN" diyerek gençlerin stadyumda Recep Tayyip Erdoğan dediği sloganını da paylaştı.

CHP GENÇLİK KOLLARI'NDAN ÇİRKİN PAYLAŞIM!

Bununla birlikte CHP Gençlik Kolları'nın çirkin paylaşımları bitmedi. CHP Gençlik Kolları'nın resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından kesip biçilerek oluşturulmuş bir video yayınlandı. CHP Gençlik Kolları videoyu ise şu şekilde duyurdu: "Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 2023 seçim vizyonunu açıkladı."

KESİLİP BİÇİLEN VİDEOLARLA ALGI

Kesilip biçilen videoda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'deki konuşmasının cümleleri kesilerek "Hayalimiz yok, hedefimiz yok, programımız yok ama yine de siz bize oy verin!" dediği ifade edildi. Halbuki Başkan Erdoğan bu konuşmasında muhalefeti anlatıyordu.

"KASETLE GÖREVE GELEN GENEL BAŞKANIN GENÇLİĞİ"

AK Parti Gençlik Kolları ise resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'deki konuşmasının CHP Gençlik Kolları tarafından bağlamından koparılan halini çürüttü.

AK Parti Gençlik Kolları ise videonun asıl halini kullanarak CHP Gençlik Kolları'na tepki gösterdi. Yapılan açıklamada:

"Kasetle göreve gelen genel başkanın gençliği de video kesip biçip maskaralık yapıyor.

Yakışır...

Bakın kime diyor, ne diyor.

@chpgenclikgm" ifadeleri kullanıldı.

AK GENÇLİK, BAŞKAN ERDOĞAN'IN KESİLEN VİDEOSUNUN UZUNUNU PAYLAŞTI

AK Parti Gençlik Kolları'nın videonun uzun halini paylaştığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'deki konuşmasının bir bölümünde muhalefeti anlatarak neler söylediği böylece ortaya çıktı.

ERDOĞAN'IN ASIL AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekte şunları söylüyordu: "Durmak yok yola devam. Tüm bunların sonunda. Yetki alırsanız da bizim 20 yıldır yaptığımız gibi hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan işin başına yeniden geçip programlarımızı hayata geçireceğiz. Ama bunlar hayalimiz yok, hedefimiz yok, programımız yok ama siz yine de siz bize oy verin!" derlerse bunlara da haddini bildireceğiz. Şimdi ben size soruyorum Kayseri bu oyuna gelir mi?"

TEPKİ YAĞDI

Yayınlanan videoya sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

İşte o tepkiler;