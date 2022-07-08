İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2022 Cumartesi / 10 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2754
  • EURO
    17,6071
  • ALTIN
    967.975
  • BIST100
    2434.02
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'nin bir skandalı daha tescillendi! Funda Buyruk görevden uzaklaştırıldı
Güncel

CHP'nin bir skandalı daha tescillendi! Funda Buyruk görevden uzaklaştırıldı

CHP yeni bir skandala daha imza attı. CHP yönetimindeki Seyhan Belediyesi'nin başkan yardımcılığı görevini yürüten Funda Buyruk'un sözde terör örgütü yöneticisi ile görüştüğü ve belediye kadrolarına terör ile ilişikli kişileri aldığı ayrıca para aktardığı ortaya çıktı. Olaya ilişkin İçişleri Bakanlığının açtığı soruşturma kapsamında CHP üyesi Funda Buyruk'un suçu tescillendi. Çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Buyruk, görevden uzaklaştırıldı.

AA8 Temmuz 2022 Cuma 23:49 - Güncelleme:
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Funda Buyruk'u görevden uzaklaştırdı.

PKK'LI TERÖRİSTLERİN YAKINLARINI İŞE ALMIŞ

Adana merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Buyruk'un, PKK'nın sözde Çukurova bölge sorumlusu Mehmet Saruhan ile görüştüğü, belediyenin ek hizmet binasını bir derneğe tahsis ettiği, bu derneğin PKK propagandası yapılan toplantılarına katıldığı belirlendi. Ayrıca Buyruk'un etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin yakınlarını belediyede işe aldırdığı ve aynı kişilere belediye üzerinden yardımda bulunulmasını sağladığı tespit edildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Buyruk'un, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Bunun üzerine Funda Buyruk, geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.