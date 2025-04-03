İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilerle yönelik "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

ARALARINDA OYUN CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU DA VAR

Aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin, 5 kişiyi arama çalışmasını sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilerle yönelik "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 zanlıdan 11'i yakalanmıştı.

Nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla başlatılan boykot soruşturmasında bu sabah şu isimler gözaltına alındı;

Bekir A. (26), Yeliz A.(24), Mehmet E.C.(50), Berna G.K.(50), Ömer Ç.(38), Şenay A.(43), Aslı Y.(37), Muhammet E.Ö.(34), Ceren Ö.(25), Damla K.(41) ve oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu (31) adlı 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

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