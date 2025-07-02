CHP'nin ''çağrılsalar gelirler'' hezeyanı çöp oldu! İzmir vurguncuları firar etmiş

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 109 şüpheli ilk etapta gözaltına alındı. Daha sonra yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 130'a yükseldi. Savcılık 157 şüpheli hakkında gözaltı kararının vermişti. Soruşturma derinleştikçe yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı.

VURGUNU YAPIP YUNANİSTAN'A KAÇMIŞLAR

Yolsuzluğa ilişkin haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden bazılarının Yunanistan'a firar ettikleri öğrenildi. ⁠İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mevcuttaki yakalama kararları doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında arama bültenleri çıkarma çalışmaları başlattığı kaydedildi.

CHP'NİN "ÇAĞRILSALAR GELİRLER" HEZEYANI ÇÖP OLDU

Öte yandan; CHP belediyelerine yönelik her operasyonda, şüpheli şahısların kaçma girişimleri CHP'den gelen "Şafak vakti operasyona ne gerek var. Çağrılsalar zaten gelirler" iddialarını boşa düşürdü.

Gözaltına alınan eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'e kooperatif kurdurduğu ve belediyeye ait araziyi ihaleye fesat karıştırarak bu kooperatife devrettiği öğrenildi. Soyer'in buna ilişkin iş ve işlemleri Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği, Seferihisar Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Soyer'in ifadeye gitmediği iddia edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son yolsuzluk operasyonu sonrası adı geçen yolsuzluk dosyasını Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığından istediği öğrenildi.

TUGAY, SOYER'İN YANINDA İŞÇİLERİ YAKTI

Öte yandan İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çöp toplamaya çıktığı o dönemde DİSK'li çalışanlarca engellenmesi ise basına yansırken, Cemil Tugay'ın yalnızca Tunç Soyer'i değil; maaşlarına zam isteyen DİSK'li belediye işçilerini de savcılığa şikayet ettiği öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki çöp krizi ile birlikte çöp dağları oluşmuş ve temizlik personelleri greve gitmişti.

HAKKINI ARAYAN İŞÇİLERİ HEDEF ALDILAR

Belediye Başkanı Tugay'ın şikayeti üzerine işçiler hakkında kamu davası açıldığı, işçilerin ifadeye çağırıldığı, yakında mahkemede davaların görülmeye başlanacağı öğrenildi. DİSK'li işçilerin hak arayış taleplerini iktidara yaranmak ve AK Parti'nin ekmeğine yağ sürmek olarak niteleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin bizzat İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetçi olması tartışmalara yol açtı.