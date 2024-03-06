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Güncel

CHP'nin destek verdiği ilçede DEM adayı bakın kim çıktı?

'Kandil Uzlaşısı'ndan PKK kuryesi çıktı... Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan ve CHP ile Mersin'de 'örtülü' ittifak kuran DEM Parti'nin Akdeniz ilçesinde gösterdiği adaylardan Hoşyar Sarıyıldız'ın, terör suçundan aranan 'devamsızlık' gerekçesiyle de milletvekilliği düşürülen HDP'den Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Sabah6 Mart 2024 Çarşamba 13:23 - Güncelleme:
CHP'nin destek verdiği ilçede DEM adayı bakın kim çıktı?
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31 Mart 2024 yerel seçimleri kapsamında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Partisi, Mersin'de CHP ile ittifak anlaşması kurdu.

Anlaşma gereği DEM Parti büyükşehirde CHP adayını destekleyecek, CHP ise Akdeniz ve Toroslar ilçelerini peşkeş çekerek bu iki ilçeyi DEM Parti'ye bırakacaktı.

AKDENİZ'DE TAVŞAN ADAY

CHP, Akdeniz'de DEM Parti'ye 'örtülü' destek verecek.

Akdeniz ilçesinde başkan adaylığı başvurusu bile bulunmayan Kadın Kolları Başkanı Nesibe Teker Hazim'i düşük profilli aday olarak gösteren CHP Genel Merkezinin, 'kazanamayacak aday' algısı nedeniyle seçmenlerini DEM Parti'ye daha kolay yönlendirebileceği öne sürüldü.

DEM PARTİ'DEN AKDENİZ'DE İKİ ADAY

DEM Parti Akdeniz'de, Nuriye Arslan ile Hoşyar Sarıyıldız'ı isimlerini aday çıkardı.

Sabah'ın haberine göre, Bu adaylardan Hoşyar Sarıyıldız'ın, 17 Haziran 2009'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan ve PKK'nın Suriye'den getirip Türkiye'ye sokmak istediği silahları arabasıyla taşıyarak terör örgütünün Suruç yapılanmasına teslim ettiği gerekçesiyle fezlekesi bulunan Faysal Sarıyıldız'ın yeğeni olduğu ortaya çıktı.

AMCA SARIYILDIZ, HENDEK OPERASYONLARI SONRASINDA FRANSA'YA KAÇTI

DEM Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Hoşyar Sarıyıldız'ın amcası Faysal Sarıyıldız, 17 Haziran 2009'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı ve Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Siyasi tutuklu ve hükümlülerin Türkiye genelinde birçok cezaevinde başlattığı süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine 15 Ekim 2012'de katıldı. 4 Ocak 2014'te tahliye edildi.

PKK'nın Suriye'den getirerek Türkiye'ye sokmak istediği silahları arabasıyla taşıdığı ve terör örgütünün Suruç yapılanmasına teslim ettiği gerekçesiyle fezlekesi bulunmaktadır.

2015 yılında başlayan Hendek operasyonları sonrası Fransa'ya kaçarak sığınma talep etti.

Bu noktadan itibaren Türkiye dışında yaşayan Sarıyıldız hakkında Türkiye'de 'terör soruşturmaları' kapsamında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.

27 Temmuz 2017'de "devamsızlık" gerekçesiyle de milletvekilliği düşürüldü.

  • Hoşyar Sarıyıldız
  • Faysal Sarıyıldız
  • dem parti

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