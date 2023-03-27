Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yıllardır devam eden diploma tartışması, 14 Mayıs seçimleri öncesi bir kez daha gündeme geldi. Tartışmalara nokta koyacak belgeler ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması, mezunlar defteri, kayıt defteri, askerlik belgesi gibi birçok belgeyi paylaştı.

Ancak muhalif kesim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığını savunmaya devam etti. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Dr. Bengi Başer, bir Twitter kullanıcısının "Diploma defterinde Erdoğan'a yer mi açıldı?" ifadelerine yer verdiği paylaşımına yanıt vererek açık açık Yüksek Seçim Kurulu'nu hedef aldı.

Başer, "Şimdi onay veren YSK düşünsün. Bugünün bir de yarını var..." ifadeleriyle tehdit savurdu.