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  • CHP'nin ekonomi danışmanından Kılıçdaroğlu'na tepki: Kaybedilen seçim sayısı 12 mi oldu?
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CHP'nin ekonomi danışmanından Kılıçdaroğlu'na tepki: Kaybedilen seçim sayısı 12 mi oldu?

CHP'nin 3 Aralık tarihinde açıkladığı İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi toplantısına uzaktan bağlantıyla katılan ekonomist Daron Acemoğlu, seçim hezimetinin ardından koltuğundan vazgeçmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bu kadar seçim kaybeden bir ana muhalefet partisi genel başkanın parti başında kaldığı başka bir ülke bilmediğini ifade eden Acemoğlu, '11 mi oldu, 12 mi oldu kaybedilen seçim sayısı? Varsa bilen, buna bir örnek versin.' dedi.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 18:24 - Güncelleme:
CHP'nin ekonomi danışmanından Kılıçdaroğlu'na tepki: Kaybedilen seçim sayısı 12 mi oldu?
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu da muhalefet için hayal kırıklığına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sini alarak bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu hezimete uğrattı.

Kılıçdaroğlu'nun aldığı 12'nci yenilgi muhalefet kanadında büyük bir krize yol açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği bir grup, CHP liderine değişim mesajları gönderse de bu mesajlar karşılık bulmadı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİLER SÜRÜYOR

Koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na bir eleştiri de CHP'nin ekonomi danışmanı Daron Acemoğlu'dan geldi. T24'e konuşan Acemoğlu, art arda kaybedilen bu kadar seçimden sonra genel başkanın değişmemesinin başka ülkede yaşanamayacağını söyledi.

"11 Mİ OLDU 12 Mİ OLDU KAYBEDİLEN SEÇİM SAYISI?"

Acemoğlu, şöyle konuştu:

"Başa çıkan hiyerarşiyi kullanıyor. Seçim kanunu, parti kanunu başa geçenin delegeler üzerinde çok fazla etkisi olmasını sağlıyor.

Bu ikisini bir araya koydunuz mu; gücü elinde toplama güdüsü, yüksek hiyerarşiden dolayı ve kanunlar da buna izin veriyor.

Ben, bu kadar seçim kaybeden bir ana muhalefet partisi genel başkanın parti başında kaldığı başka bir ülke bilmiyorum. 11 mi oldu, 12 mi oldu kaybedilen seçim sayısı? Varsa bilen, buna bir örnek versin."

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