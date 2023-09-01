Irkçı Özdağ, son yaptığı açıklamada yaptığı açıklamada alacakları diğer iki koltuğun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verecekleri destek karşılığında İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı alacaklarını söylemişti. Özdağ, seçimlerden sonra yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım. AK Parti'den İçişleri Bakanlığı talep etmişsek Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için dikiş nakış kurslarını mı talep edecektim?" demişti.

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Özdağ bugün yaptığı açıklamada ise bahse konu diğer iki bakanlığı da açıkladı.

Gazeteci Bahar Feyzan'ın yayınında konuşan Ümit Özdağ, 'ilk kez açıklıyorum' deyip, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Bunlar konusunda yazılı metinde anlaşmadık. Kültür ve Turizm Bakanlığının bölünebileceğini konuştuk." ifadelerini kullandı.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığına dair bir düzenleme, bir madde bulunmamaktadır." diyerek Özdağ'ı yalanlamıştı. Özdağ, bu açıklamaya ilişkin de "Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu ile görüşseydi böyle bir açıklama yapmazdı. Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım." diye konuşmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde 'gizli' bir protokol imzalamıştı. Protokole göre, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağı ve birkaç bakanlık ile birlikte MİT Başkanlığını da alacağı ortaya çıkmıştı.