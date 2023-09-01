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CHP'nin gizli pazarlığında yeni perde! Irkçı Ümit Özdağ yeni krizin fitilini ateşledi

28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen seçim öncesi CHP ve Zafer Partisi arasında İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığına ilişkin gizli bir pazarlık yapıldığı ortaya çıkmıştı. Son yaptığı açıklamayla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gizli pazarlık ile ilgili yeni bilgileri ifşa etti. Irkçı Özdağ iki bakanlığın daha kendilerine verileceğini söyledi.

1 Eylül 2023 Cuma 09:23 - Güncelleme:
CHP'nin gizli pazarlığında yeni perde! Irkçı Ümit Özdağ yeni krizin fitilini ateşledi
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Irkçı Özdağ, son yaptığı açıklamada yaptığı açıklamada alacakları diğer iki koltuğun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verecekleri destek karşılığında İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı alacaklarını söylemişti. Özdağ, seçimlerden sonra yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım. AK Parti'den İçişleri Bakanlığı talep etmişsek Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için dikiş nakış kurslarını mı talep edecektim?" demişti.

IRKÇI ÜMİT ÖZDAĞ YENİ KRİZİ FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Özdağ bugün yaptığı açıklamada ise bahse konu diğer iki bakanlığı da açıkladı.

Gazeteci Bahar Feyzan'ın yayınında konuşan Ümit Özdağ, 'ilk kez açıklıyorum' deyip, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Bunlar konusunda yazılı metinde anlaşmadık. Kültür ve Turizm Bakanlığının bölünebileceğini konuştuk." ifadelerini kullandı.

CHP 'MUTABAKAT YOK' DEMİŞTİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığına dair bir düzenleme, bir madde bulunmamaktadır." diyerek Özdağ'ı yalanlamıştı. Özdağ, bu açıklamaya ilişkin de "Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu ile görüşseydi böyle bir açıklama yapmazdı. Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım." diye konuşmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde 'gizli' bir protokol imzalamıştı. Protokole göre, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağı ve birkaç bakanlık ile birlikte MİT Başkanlığını da alacağı ortaya çıkmıştı.

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