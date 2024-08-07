İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2024 Çarşamba / 2 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,496
  • EURO
    36,6068
  • ALTIN
    2586.17
  • BIST100
    9951.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'nin ''gölge bakanı''ndan Hatay yalanı! İddiası rakamlarla çürütüldü
Güncel

CHP'nin ''gölge bakanı''ndan Hatay yalanı! İddiası rakamlarla çürütüldü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in gerçekleştirdiği “Öğretmenler Odası Buluşmaları”ndan esinlenerek yaptığı “Eğitim Buluşmaları” adı altında Hatay'da yaptığı açıklamada; depremden bu yana Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Hatay'da bir tek okul bile yapılmadığını iddia etti. Ancak veriler Özçağdaş'ı yalanlıyor. Çünkü Hatay'da devlet-millet iş birliğiyle 18 ay gibi kısa sürede tam 100 okulun açılışı yapıldı, 137 okulun da yapımı tamamlanmak üzere.

Star Gazetesi7 Ağustos 2024 Çarşamba 14:31 - Güncelleme:
CHP'nin ''gölge bakanı''ndan Hatay yalanı! İddiası rakamlarla çürütüldü
ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, CHP'nin "çakma bakan/gölge bakan" projesine karşın "vesayet anlayışının bir ürünü" diyerek randevu vermeyeceğini söylediği CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, MEB'e yönelik karalama kampanyasını yalan bilgilerle bu kez Hatay'da sürdürdü.

Milli Eğitim Bakanlığınca, devlet- millet el ele vererek bir buçuk yılda 100 okulun açılışı yapıldığı halde CHP'li Özçağdaş'ın "210 okul yıkılmış ama açılışını yaptıkları bir okul bile yok." iddiası "Açılışı yapılan 100 okulu görmemek için ya kötü niyetli olmak lazım ya da bunu CHP'nin havsalası almıyordur." yorumlarına neden oldu.

Millî Eğitim Bakanlığınca, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2023 yılı içinde Hatay'da 68 tane hafif çelik ve betonarme okul tamamlanarak açılışı yapılırken 2024 yılı içinde ise 32 tane hafif çelik ve betonarme okulun tamamlanarak açılışlarının yapıldığı öğrenildi.

Ayrıca şuan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 106, hayırseverler tarafından ise devam eden 31 okul inşaatın bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.

Güçlendirme kapsamında ise 180 okulun tahkiki yapılarak güçlendirme çalışmaları tamamlandıktan sora Aralık 2024 itibarıyla bitirilmesi hedefleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.