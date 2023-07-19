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CHP'nin hizmet anlayışı pes dedirtti! Pis kokuyu çuvalla önlemeye kalktılar

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ ekipleri çevreye yayılan kanalizasyon kokusunu önlemek için çuvalla önlem aldı. Artan pis koku şikayetleri üzerine harekete geçen ASKİ ekiplerinin kanalizasyon bacalarını çuval parçalarıyla kapatması büyük şaşkınlık yarattı. CHP'li belediyenin ilkel çözümü de kokuyu engelleyemedi.

Sabah19 Temmuz 2023 Çarşamba 08:11 - Güncelleme:
CHP'nin hizmet anlayışı pes dedirtti! Pis kokuyu çuvalla önlemeye kalktılar
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Aydın'da, son günlerde aşırı sıcakların da bastırmasıyla kentin büyük bölümünü, kanalizasyonlardan gelen pis koku sardı.

Vatandaşların durumdan şikâyet etmeye başlaması üzerine CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, kentin merkezi konumundaki Efeler ilçesindeki rögarları kontrol etti. Ardından da ASKİ ve Efeler Belediyesi ekipleri, çok sayıda kanalizasyon bacasını, çuval parçalarıyla kapattı.

Belediyenin bu ilkel çözümü ise görenleri hayrete düşürürken problem çözülmedi. Duruma isyan eden vatandaşlar ise CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Bacaların çuvalla kapatılmasının bir işe yaramadığını dile getiren vatandaşlar, "Kanalizasyonlardan artan sıcaklığın da etkisiyle kötü bir koku yayılıyor. Sokaklarda burnumuzu kapatarak yürüyebiliyoruz. Bulunan çözüm bu mu? Bu çağdışı çözüm işe yaramadı. Belediye resmen çuvalladı. Ayrıca çok çirkin bir görüntü oluştu. Belediye bu kanalizasyonları yaz-kış düzenli olarak temizleseydi bu koku olmayacaktı. Yazın ortasında bu ağır kokuyu çekmek zorunda değiliz" dedi.

Tepkilerin artması üzerine bu kez bacaların, Efeler Belediyesi tarafından böceklerin çıkmaması için çuvalla kapatıldığı iddiası ortaya atıldı. Ancak bu iddia da tepkileri dindirmeyince, belediye çuvalları sökmeye başladı.

  • Aydın
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