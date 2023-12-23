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  • CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti'den skandal ''Öcalan'' tehdidi! Tepki yağdı
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CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti'den skandal ''Öcalan'' tehdidi! Tepki yağdı

CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti'den peş peşe küstah açıklamalar geldi. Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 'Öcalan serbest kalmazsa terör devam eder' vurgusu yaparak Türk halkını tehdit etti. DEM Partisi ise bebek katili Öcalan'a mektup kampanyası başlattı. Skandala tepki yağdı.

23 Aralık 2023 Cumartesi 15:36 - Güncelleme:
CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti'den skandal ''Öcalan'' tehdidi! Tepki yağdı
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CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HEDEP yani yeni ismi DEM Partisi'yle kol kola girdi. Kurultayda bile terör suçlusu Selahattin Demirtaş'a selam gönderen Özgür Özel, eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden gitti. Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öptü ve 'pişman değilim' bile dedi.

YEREL SEÇİM İÇİN DEM'E KOŞTU

Yerel seçimlerde ittifak kurmak için PKK'nin siyasi kanadı DEM'in kapısına gitti. İşte CHP'nin yol arkadaşı DEM'den peş peşe terör örgütü elebaşı Öcalan mesajları geldi. DEM'in Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada tehdit gibi ifadelere yer verdi.

DEM PARTİLİ VEKİLDEN KÜSTAH SÖZLER

Teröristbaşı Öcalan'ın serbest kalması çağrısı yapan Ömer Öcalan, "Çözüm diyalog zeminin oluşturulmasındadır. Ölümler rakamlardan ibaret görülemez. Kürt sorunu şiddetle bertaraf edilemiyor. Şiddet ve savaş sorunu derinleştiriyor. Onurlu çözüm tecridin kaldırılması ve Sayın Abdullah Öcalan ile diyaloğun başlatılmasındadır" ifadelerine yer verdi.

Bu sözlerin ardından DEM'den de hamle gecikmedi.

TERÖR PARTİSİNDEN ÖCALAN'A MEKTUP KAMPANYASI

DEM Partisi ise bebek katili Öcalan'a mektup kampanyası başlattı.

Skandala tepki yağdı.

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