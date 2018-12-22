CHP'nin kanalı Halk TV'de darbe kışkırtıcılığı yapan Akpınar, Başkan Erdoğan'ı tehdit etti

Halk TV'de yayımlanan Halk Arenası programına konuk olan sözde sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, Uğur Dündar'ın öncülüğünde içlerindeki bütün kin ve nefreti kustular. Yaklaşan seçimlere atıfla "her şeyin sandıkta çözülmediğini" söyleyen Metin Akpınar, iç savaş çağrısıyla başlattığı konuşmasını darbe çağrısıyla sonlandırırken, kendi demokrasi anlayışlarının tesis edilmemesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atıfla "Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler." gibi ifadeler kullandı.

"İstanbul'un kaymak tabakası burada"

Türkiye'de 16 yıldır kültür ve sanat üretilmediğini iddia ederek varını yoğunu iktidar karşıtlığı üzerine kuran sözde sanatçı Müjdat Gezen, programın henüz başında yaptığı konuşmasında, "İstanbul'un kaymak tabakası şu anda burada." dedi.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı üzerinden prim yapma alışkanlığından bir şey kaybetmediği görülen Gezen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yine terbiyesizlik yaparak, "Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil." diye konuştu.

Sözde sanatçı Müjdat Gezen'in bu terbiyesizliğinin üzerine salonda toplanan "İstanbul'un kaymak tabakası" ise bu hadsiz sözleri uzun süre alkışladıktan sonra "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." diye slogan attı.

Müjdat Gezen'in sözlerinin cımbızlanabileceğini belirten Uğur Dündar'a yanıt veren Gezen, devlete meydan okurcasına "Cımbızlasalar ne olur ya? Zaten her gün kapıya bir tane celp geliyor? Ne olacak yani? Bunlardan mı korkacağız?" dedi.

"İç savaşa kadar gideriz"

Sunucu Uğur Dündar'ın "Ülkedeki kutuplaşmayı aşmazsak sonumuzun hiç iyi olmadığını düşünüyorum." cümlesi üzerine söz alan Metin Akpınar, düşmanlık beslediği AK Parti tabanını "artarak çoğalan bir gergedan virüsü" olarak tanımlayarak, "Ülkemizdeki gergedanlar yalnızca faşizmin ayak sesleri anlatan postallı gergedanlar değil; kökten dincilik gergedanları, etnik/kimlik ayrımcı gergedanlar ve onların bazı kollarıyla müthiş bir gergedan nesli büyüdü." diye konuştu.

Gezi olaylarıyla ve sokak çağrılarıyla ülkeyi kaosa sürüklemekten başka bir arzusu olmayan kesime atıfta bulunmayan Metin Akpınar, Türkiye'deki kargaşanın, bölünmenin ve kutuplaşmanın AK Parti ve AK Parti tabanınca yapıldığını belirterek, "Bunların karşısında ancak insan olarak, insanlığımıza sahip çıkarak saf dışı etmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Aksi halde bırakın sokakta hak aramayı, iç savaşa kadar gideriz." ifadelerini kullandı.