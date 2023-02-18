CHP'nin kararname manipülasyonu ifşa oldu! Sözcü skandala destek çıktı

CHP Milletvekili Av. Alpay Antmen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla deprem felaketi üzerinden kara propaganda yapmaya çalıştı. Antmen, "Bu Cumhurbaşkanlığı kararını her vatandaşa ulaştırın! Depremde binlerce insanımızı kaybettiğimiz Hatay İskenderun'da afet riski altında alan ilan edilen bölge kararının tam bir yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldığı kararname. Demek ki deprem kader değilmiş. Çünkü deprem cinayetleri de politiktir!" diyerek Cumhurbaşkanlığı kararnamesini paylaştı.

CHP Milletvekili Alpay Antmen, riskli alan kararının iptal edilmesinin bütün sorumluluğunu Cumhurbaşkanlığına yükleyerek hedef gösterse de işin aslının başka olduğu ortaya çıktı.

BAKANLIK 2013'TE 'RİSKLİ ALAN' KARARI ALDI



Hatay'daki 6 mahallenin riskli alan ilan edilmesine dair ilk karar 2013 yılında alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İskenderun'da 6 mahalle için 23/8/2013 tarihli ve 5185 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2'nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/9/2013'te aldığı kararı uygulamaya koydu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Ancak riskli alanlardan birisi olan İskenderun-Meydan Mahallesi muhtarı Ramazan Güneş, Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve belediye tarafından yürütülecek olan yıkım ve yeniden imar edilecek olan 6 mahalleye yönelik kentsel dönüşüm projesini 25 Kasım 2015 tarihinde yargıya taşıdı. Danıştay 14 daire başkanlığına yürütmeyi durdurmak için dava açtı. Bölgede bazı gruplar, 6 mahalleyi örgütleyerek kentsel dönüşüme direniş mücadelesi başlattı.

AFET RİSKİ KARARI MAHKEMECE İPTAL EDİLDİ

Meydan Mahallesi Muhtarı Ramazan Güneş tarafından 6 mahalle adına açılan dava 5 yıl sürdü ve idare mahkemesi tarafından 04.10.2017 günü karar bağlandı. Mahkeme, Bakanlar Kurulu tarafından alınan yıkım ve Kentsel Dönüşüm Kararı mahkemece iptal edildi.

BAKANLAR KURULU YENİDEN 'RİSKLİ ALAN' İLAN ETTİ

İdare Mahkeme tarafından iptal edilen yıkım kararının ardından Bakanlar Kurulu bu karara itiraz etti ve söz konusu 6 mahalleyi yeniden Riskli Alan ilan etti.

YENİDEN İTİRAZ ETTİLER

Bu karar 14 Aralık 2017'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak bu kararın ardından 6 mahalle yeniden karara itiraz etti. Bakanlar Kurulu tarafından yıkım kararını iptal eden idari mahkemenin kararına yapılan itiraz ve 14 Aralık 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan mükerrer kararla birlikte yeni yargı süreci başladı.

DANIŞTAY SON KARARI VERDİ: 'KENTSEL DÖNÜŞÜM' KARARI KALDIRILDI

Yargı süreçleri 2022 yılında tamamlandı ve Danıştay davaya son noktayı koyarak Bakanlar Kurulu Kararını iptal etti. Mahkeme kararları kesinleşince de Cumhurbaşkanlığı riskli alan kararını iptal etmek zorunda kaldı.

MEYDAN MAHALLESİ MUHTARI GÜNEŞ: UZUN UĞRAŞLAR SONUCU İPTAL ETTİRDİK

Meydan Mahallesi Muhtarı Ramazan Güneş 2022 yılında yaptığı paylaşımında yargı sürecini şöyle anlattı:

"Mahallemiz 2013 yılında bakanlar kurulu kararı ile riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüme geçirilmişti. Meydan mahallesi muhtarlığı olarak 2015 yılında Danıştay 14 daire başkanlığına yürütmeyi durdurma ile ilgi dava açtım. Yaklaşık 5 yıl süren dava neticesinde, Danıştay lehimize karar vererek yürütmeyi durdurup kentsel dönüşümü iptal etmişti. Mahallemiz tekrar bakanlar kurulu kararı ile kentsel dönüşüme geçirilmişti. Meydan mahallesi muhtarı ve İskenderun Meydan Mahallesi Yardımlaşma Derneği Başkanı olarak mahallemizin durumunu izah ederek sıkıntıları arz ettiğim, belediye başkanımızın ve vekilimizin uzun uğraşları sonucunda bugün itibarı ile Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Meydan mahallemiz riskli alandan çıkarılmıştır."

CHP'Lİ ANTMEN'E TEPKİ YAĞIYOR

Tüm bu yargı süreçlerini görmezden gelerek Cumhurbaşkanının bu kararı tek başına kendisinin aldığı imasıyla kararnameyi kamuoyuna servis eden CHP Milletvekili Av. Alpay Antmen'in yapmaya çalıştığı algı operasyonu gün yüzüne çıkınca tepkilerin hedefi oldu.

SÖZCÜ GAZETESİ CHP'NİN PROVOKASYONUNA MANŞETTEN DESTEK VERDİ



Gerçekler ortadayken CHP'li Milletvekil Alpay Antmen provokasyona kalkıştı. Cumhurbaşkanlığını hedefe oturtmaya çalışan Antmen'e CHP'nin yayın organı Sözcü'den açık destek geldi. Kara propagandaya katılan Sözcü, "Erdoğan'ın geçen yıl çıkardığı kararnameye göre, deprem bölgesi riskli değilmiş" manşetini attı.