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CHP'nin kasası İETT ihalecisine emanet edildi!

İETT'nin 4.1 milyarlık ihaleleriyle gündeme oturan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle CHP'nin yeni genel saymanı oldu.

Sabah13 Kasım 2023 Pazartesi 07:15 - Güncelleme:
CHP'nin kasası İETT ihalecisine emanet edildi!
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CHP'nin yeni MYK'sında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu faktörü bir kez daha ön plana çıktı. İmamoğlu'nun talebi üzerine önce Özgür Özel'in anahtar listesine giren, ardından da PM'ye adını yazdıran CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, son olarak da partinin yeni genel saymanı oldu. Karabat, kısa süre önce İETT'nin 4.1 milyarlık ihaleleriyle gündeme oturmuştu. Bakım-onarımı içeren 19 ihaleyi şirketine kazandıran Karabat, İmamoğlu'na yakınlığı ile de uzun süre konuşuldu. Milyarlık ödeneklere rağmen İstanbul'da 2019-2022 yılları arasında 214 toplu ulaşım aracı hizmet dışı kaldı, arızalarının sayısı ise 500 bini aştı.

O AVUKAT DİSİPLİN BAŞKANI

Öte yandan CHP'nin yeni Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı hakkında da ilginç bilgiler ortaya çıktı. Gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda başkan seçilen avukat Turan Taşkın Özer ile ilgili iddiayı ortaya atan isim ise Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı ve değişimcilere karşı tavırlarıyla bilinen CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan oldu. Erdoğan, Özer'in Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yaptığı 2017'de Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'nin Beylikdüzü WhatsApp gruplarında küfür ettiğini iddia ederek sosyal medyadan yüklendi. Erdoğan, ilçe başkanlığına Özer'in ihraç edilmesi talebiyle şikâyet dilekçesi düzenlendiğini, CHP İstanbul Disiplin Kurulu'na dilekçe ile ilçeden başvuranlar olduğunu gösteren belgeleri paylaşarak şunları söyledi: "Genel Başkana küfür eden adam disiplin kurulu başkanı... İBB'nin kamu kaynakları ile devirebildikleri Genel Başkanına ağır hakaretlerde bulunan ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun 3-5 avukatından birisi olan Taşkın Özer adlı zât CHP Disiplin Kurulu Başkanı yapılmış."

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