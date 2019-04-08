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CHP’nin Keşan itirazına YSK’dan ret

Edirne’nin Keşan ilçesinde CHP’nin seçim sonuçlarına yönelik YSK’ya yaptığı itiraz reddedildi.

  • İHA
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31 Mart Yerel Seçimlerinde Keşan ilçesini Cumhur İttifakı’nın AK Parti'li adayı Mustafa Helvacıoğlu 23 oy ile kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından CHP’nin Ankara’da YSK’ya yaptığı başvuru reddedildi.
 
AK Parti Keşan İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, CHP’nin YSK’ya yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından Mustafa Helvacıoğlu’nun resmen Keşan Belediye Başkanı olduğu kaydedildi.
 
AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal da gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Aksal paylaşımında, "CHP ve İYİ Parti'nin Ankara YSK'ya yaptığı Edirne Keşan ilçesi itiraz kararı reddedilmiştir" ifadelerine yer verdi. Helvacıoğlu’nun bu hafta mazbata alması bekleniyor.

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