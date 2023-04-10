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  • CHP'nin Kilis'ten ilk sırada aday gösterdiği Mehmet Akif Perker, ''Afrin harekatına karşıyız'' demiş
Güncel

CHP'nin Kilis'ten ilk sırada aday gösterdiği Mehmet Akif Perker, ''Afrin harekatına karşıyız'' demiş

CHP'nin Kilis'ten ilk sırada aday gösterdiği Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker'in ABD'li New York Times gazetesine Türkiye'nin terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Afrin harekatına karşı olduklarını, ancak oluşan milli duyarlılık nedeniyle bunu söyleyemediklerini anlattığı ortaya çıktı.

10 Nisan 2023 Pazartesi 12:08 - Güncelleme:
CHP'nin Kilis'ten ilk sırada aday gösterdiği Mehmet Akif Perker, ''Afrin harekatına karşıyız'' demiş
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Siyasi partiler milletvekili aday listelerini dün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kilis'te İl Başkanı Mehmet Akif Perker'i ilk sıradan aday gösterdi. Millet İttifakı'nın adaylık karmaşası yaşadığı dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Geleceğin Cumhurbaşkanı' şeklinde hitap etmesiyle gündeme gelen Perker'in geçtiğimiz yılarda New York Times'a röportaj verdiği belirlendi.

New York Times gazetesinin, Afrin Harekatı'na ilişkin Kilis'te yaptığı röportaj serisinde yer alan Perker'in Türkiye'nin terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Afrin harekatına karşı olduklarını, ancak oluşan milli duyarlılık nedeniyle bunu söyleyemediklerini söylediği ortaya çıktı.

CHP'li Perker'in Afrin harekatına yönelik açıklamaları şu şekilde: Savaşa karşı olan bir siyasi partiyiz. Milliyetçi gururun yüksek olduğu böylesi bir zamanda karşı olmak halktan çok fazla reaksiyon görür.

  • Mehmet Akif Perker
  • deaş

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