CHP'nin Maltepe adayı Ali Kılıç'ın binlerce vatandaşı aldattığı ortaya çıktı

Seçimler öncesi her tarafa afişler astıran Kılıç, Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerinde belediye arazisinde yapısı olan vatandaşlara tapu dağıtma sözü verdi. Ancak Kılıç’ın vaatte bulunduğu 3 mahalledeki 1107 parsel arsaya belediyenin borçları yüzünden icra konuldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, 30 milyon lira borçla devraldığı Maltepe Belediyesi’ni 550 milyon lira borca sokan Kılıç, meydan meydan dolaşarak, ilçedeki tapu sorununu çözme vaadinde bulunmuş, belediye arazilerindeki vatandaşa tapu verileceğini öne sürmüştü. Belgeler, Ali Kılıç’ın tapu vereceğini iddia ettiği arazilerin belediyenin borçları yüzünden haczedildiğini ortaya koydu. Haciz süreci şöyle gelişti:

BELEDİYENİN 4 MİLYON BORCU, 25 MİLYON OLDU

Maltepe Belediye’sinin uzun yıllar temizlik işlerini yapan Altaş Yapı Sanayi ve Temizlik Hizmetleri A.Ş. 4 milyon TL alacağı için 2013 yılında belediyeyi icraya verdi. 2014 yılında Ali Kılıç’ın belediye başkanı seçilmesiyle birlikte temizlik işlerini Altaş yapmaya devam ederken, bu süre içerisinde belediyenin firmaya olan borcu 25 milyon TL’ye kadar çıktı. Belediyeden alacaklarını tahsil edemeyen temizlik firması birçok kez mahkemeye başvurarak belediyeyi icraya verdi.

MALTEPE BELEDİYESİ BORÇLARINI ARSA DA KURTARMADI Ali Kılıç yönetimindeki belediye, icradan kurtulabilmek için Zümrütevler Mahallesi’nde ‘Nish Adalar’ içerisindeki bir araziyi belediye meclisinden çıkan kararla 16 milyon liralık borca karşılık olarak satmak istedi. Fakat istenen fiyat firma tarafından yüksek bulununca 10 Mayıs 2016’da belediye meclisi tarafından 15679 ada 5 parsel 2724 metrekare arazi 11 milyon 100 bin lira bedelle alacağına karşılık Altaş’a satıldı.