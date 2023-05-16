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Güncel

CHP'nin manipülasyonu boşa çıktı! Hata kendilerindeymiş

Pazar günü gerçekleştirilen seçimler sonrası CHP yine oy konusunda provokasyon peşine düşütü. YSK'nın verilerinin çelişkili olduğu iddia edildi. Ancak gerçek sonra ortaya çıktı. Seçim tutanakları ile YSK tutanaklarının uyumlu olduğu mevcut hatanın CHP seçim sisteminden kaynaklandığı anlaşıldı.

16 Mayıs 2023 Salı 20:32 - Güncelleme:
CHP'nin manipülasyonu boşa çıktı! Hata kendilerindeymiş
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14 Mayıs Genel Seçimleri sonuçlandı. Milletvekili seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı açık ara farkla Meclis'te çoğunluğu sağladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ KIL PAYI İKİNCİ TURA KALDI!

Cumhurbaşkanlığı seçimi ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50'ye çok yaklaşmasına karşın ikinci tura kaldı. Başkan Erdoğan ve 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimleri için 28 Mayıs'ta yarışacak.

YİNE AYNI MANİPÜLASYON!

Öte yandan Muhalefet başta CHP olmak üzere seçimlere gölge düşürmekten yine geri durmadı. Sosyal medya üzerinden yapılan 'oylar sisteme hatalı işlendi' iddiasıyla algı operasyonuna girişildi.

Oysa işin aslı bambaşka çıktı. Bazı partilen oylarının sisteme '0' ya da eksik yüklendiği ile ilgili provokatif paylaşımlardaki görsellerin YSK kaynaklı değil CHP kaynaklı olduğu belirlendi.

SORUN YSK VE TUTANAKLARDA DEĞİL CHP SİSTEMİNDEYMİŞ!

Söz konusu tutanaklar ve YSK verileri uyumlu iken bu verilerin CHP sistemine yanlış girildiği ortaya çıktı. YSK'nın değil de CHP seçim sisteminin hatalı olduğu gözler önüne serildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından, "Bazı partilerin oyu sisteme "0" veya eksik olarak yüklendi" iddiası kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur. İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir." açıklamasında bulundu.

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